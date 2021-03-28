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教育基金會推弱勢學習扶助 8年近4萬名學生受惠

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
永齡教育基金會培訓國立東華大學學習扶助授課教師於花蓮縣太巴塱國小，辦理弱勢家庭學生學習扶助計畫的國語文教學活動。圖／教育部提供
永齡教育基金會培訓國立東華大學學習扶助授課教師於花蓮縣太巴塱國小，辦理弱勢家庭學生學習扶助計畫的國語文教學活動。圖／教育部提供

為弭平學生學習落差，教育部國教署表示，2014年起陸續與博幼社會福利基金會、永齡教育基金會及均一平台教育基金會合作，強化學習扶助成效，並就學習扶助所需的師資、教材及成效追蹤攜手合作。數年來，國教署攜手民間力量已協助3萬9150人次學生共同學習，讓孩子更有自信挑戰未來。

國教署舉例，博幼基金會透過課輔，讓弱勢家庭孩子擁有基礎能力，在南投、宜蘭、花蓮地區等國中小進行英語、數學科目學習扶助；永齡教育基金會針對學習落後學生，系統性發展教材，同時建立社工制度，從孩子家庭資源、學校學習等，提供必要的協助與陪伴，另引進大學生加入弱勢生的學習輔導，讓這些大孩子們在付出中學習分享與成長。

國教署表示，均一平台教育基金會發展許多課中學習扶助教學資源，為提升孩子的學習動機，另建立獎勵機制以記錄學生的學習歷程，無形中也奠基了學生的基本能力。

一名曾參與將均一平台融入數學科課中學習扶助的專案教師表示「看著學生每天回家都努力練習數學，當老師的都比孩子還要高興」，未來也希望能影響更多教師運用數位工具翻轉課堂。

教育部表示，國教署也與台灣師範大學合作辦理PASSION計畫，以「適性診斷、篩選分流、全方位教學培育」三步驟輔導學校師生，提供系統性教學方式與學習配套，喚起每位學生學習熱情，精進英、數等學科學習能力，強化整體學習成效與學習動機。此計畫目前於花蓮縣國民中小學辦理。

教育部 大學生

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