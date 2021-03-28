兒盟調查：疫情煩惱僅次於課業 10-12歲周玩手遊13小時

新冠肺炎疫情衝擊全世界，也讓孩子的童年變了調？兒福聯盟今日公布「2021疫情時代下台灣兒童幸福感調查」，發現1/5的孩子沒有在「生活裡感到快樂」(21.8%)，與2017年的結果相比，幸福感下降，尤以10歲兒童「我喜歡我自己」這項退步最多。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，每年兒童節前夕，兒盟都會公布屬於台灣地區孩子的大調查，提醒大人世界能深入理解孩子的煩腦和需求，一起來想想我們可以再多做些什麼可以讓孩子更幸福？

調查發現，超過三成的兒童煩惱休息與休閒時間不足(33%)、多數孩子(66.4%)晚上7點以後的時間才屬於自己，甚至有一成的孩子表示完全沒有自己的時間。而孩子的娛樂以手遊為主，10至12歲兒童平均一周玩手遊13小時，12歲玩的時間幾乎是10歲的兩倍。缺乏足夠的戶外活動與運動的休閒品質，也讓孩子的幸福感降低。

值得一提的是，41%孩子表示煩惱來源是新冠肺炎疫情，僅次於課業壓力(82.5%)；另有61%兒童表示因為疫情可以去玩的地方變少，顯然疫情對許多兒童來說，已造成生活的影響，甚至成為煩惱與壓力的來源之一，恐影響孩子的幸福感受。

兒福聯盟引用「兒童世界報告」的心理健康量表Psychological Well-Being Scale(CW-PWBS) 作為本研究的個人幸福感指標，並與該報告2017年的結果相比。結果發現台灣10到12歲兒童平均拿到7.60分，與「兒童世界報告」2017年台灣的結果相比略為退步(12歲7.98下降到7.46)，其中尤以10歲兒童「我喜歡我自己」這項退步最多(滿分10分，減少0.55分)。

調查發現，65%兒童平日跟家人相處有3小時以上，但有一成六相處不到1小時(15.5%)，這短短的一小時要用餐、洗澡、盯功課，剩下可以互動的時間寥寥無幾。也難怪近一成(8.5%)感受不到跟家人相處的幸福時光，甚至有近兩成(19%)不覺得家長有聽進他們的心聲。

2021疫情時代下台灣兒童幸福感，兒福聯盟於去年12月25日至2021年1月18日進行實體問卷調查，將全台分成北中南東四區依人口比例進行抽樣，總計抽出21所學校共發出807份問卷，最後回收676份有效學生樣本，回收率為83.77%，在96%的信心水準下，誤差不超過正負0.04。樣本中49%為男生，50.1%為女生，0.9%選其他；34.3%、16.6%、49%分別為10、11、12歲。

白麗芳說，這一代的父母雖比過去更用心，幫小孩積極安排，但剩下太少時間陪伴、傾聽孩子，讓小孩空閒思考和做自己的機會越來越少，尤其過去一年因為疫情，生活在口罩、酒精不離身的不確定性恐慌中，兒少可以出去休閒運動的空間又被限制，缺乏「玩、樂」的童年，也難怪越來越不幸福。

白麗芳指出，後疫情時代讓大家有更多的時空回歸家庭，也讓家長有更多機會可以重新檢視親子關係，思考要怎樣可以增進親子相處的品質。良善的親子溝通，可以搭配高互動性的親子活動，讓孩子的幸福感倍加提昇。