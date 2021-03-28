快訊

緬甸軍方歡慶「國定殺戮日」114慘死的周六大屠殺

邰肇玫如廁掉血凍才知是子宮內膜癌三期

走過1世紀 大內二溪國小歡度創校百周年校慶

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市大內區二溪國小今天舉辦100周年校慶，安排彩繪紀念牆揭牌儀式。圖／台南市政府提供
台南市大內區二溪國小今天舉辦100周年校慶，安排彩繪紀念牆揭牌儀式。圖／台南市政府提供

走過1世紀，台南市大內區二溪國小今舉辦100周年校慶，安排彩繪紀念牆揭牌儀式，邀請市長黃偉哲等人出席祝賀，與會者肯定二溪國小創校百年，歷史傳承意義非凡。

二溪國小前身為噍吧哖公學校「二重溪分校」，民國10年獨立為「二重溪公學校」，師生與社區居民日來以辦喜事心情投入「二溪百年‧風華世紀」活動主題，辦理百年校慶一系列活動，包括「校園寫生暨藝文創作比賽」、「百周年校園紀念牆彩繪」、「家鄉故事繪本創作」、「百周年校慶聖火傳遞」、「百周年紀念特刊徵稿」、「傑出校友推徵暨典範講座」、「學習成果表演暨社區聯歡晚會」。

除黃偉哲，立委郭國文及市議員尤榮智、陳秋宏等人也到場祝賀。黃偉哲表示，走過一世紀，二溪國小一直都有良好辦學績效，曾榮獲教育部閱讀磐石獎、天文發展特色學校、營造空間美學與發展特色學校，以及台南市家庭教育評鑑特優學校等，

市府教育局說，二溪國小雖位處偏區，學校發揮小而美特色，有多元活潑社團發展，如跳繩隊、醒獅隊、戰鼓隊、程式語言Scratch班、合唱團、烏克麗麗等，尤其跳繩隊不管在團體賽或是個人賽項目更是年年得獎，展現出學校辦學的熱情與活力。

黃偉哲 教育部

延伸閱讀

影 ／安定真護宮燒王船 罕見陸上行舟奇景

影／台南今年首場大型徵才 96廠商提供近3500個職缺

台南關廟崇和國小百年校慶 黃偉哲與老校友同來祝賀

台南市區公車路線明年調整 黃偉哲：年虧3億要用刀口上

相關新聞

清水大楊國小100年校慶 台中市長盧秀燕祝賀再創百年

台中市清水區大楊國小今天舉行創校100周年校慶大會，邀請在地耆老和退休老師，返校回憶當年生活與學習點滴，台中市長盧秀燕到...

走過1世紀 大內二溪國小歡度創校百周年校慶

走過1世紀，台南市大內區二溪國小今舉辦100周年校慶，安排彩繪紀念牆揭牌儀式，邀請市長黃偉哲等人出席祝賀，與會者肯定二溪...

青埔國小70周年 市府再挹注3.6億元蓋二期校舍

桃園市長鄭文燦今天出席中壢區青埔國小70周年校慶暨、親職教育日活動，表示，青埔國小前身為民國35年設立的新街國校青埔分班...

平林、坪頂國小跑道老化長草 重鋪新跑道孩子開心

南投縣坪頂國小、平林國小操場損壞嚴重，縣府爭取經費改善，由中央補助420萬元，縣府自籌106萬元完成整修。南投縣長林明溱...

台南關廟崇和國小百年校慶 黃偉哲與老校友同來祝賀

台南市關廟崇和國小今天舉辦百年校慶暨新校舍落成活動，請來市長黃偉哲主持新校舍揭幕、頒獎給傑出校友。雖然崇和國小因為少子化...

科大與社教機構合作辦展 助中小學生職業試探

國內4所龍頭科技大學，近期分別和4間國立社教機構合作，推出「職業試探體驗主題常設展」，幫助中小學生瞭解各行各業的轉變，進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。