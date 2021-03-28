走過1世紀 大內二溪國小歡度創校百周年校慶

走過1世紀，台南市大內區二溪國小今舉辦100周年校慶，安排彩繪紀念牆揭牌儀式，邀請市長黃偉哲等人出席祝賀，與會者肯定二溪國小創校百年，歷史傳承意義非凡。

二溪國小前身為噍吧哖公學校「二重溪分校」，民國10年獨立為「二重溪公學校」，師生與社區居民日來以辦喜事心情投入「二溪百年‧風華世紀」活動主題，辦理百年校慶一系列活動，包括「校園寫生暨藝文創作比賽」、「百周年校園紀念牆彩繪」、「家鄉故事繪本創作」、「百周年校慶聖火傳遞」、「百周年紀念特刊徵稿」、「傑出校友推徵暨典範講座」、「學習成果表演暨社區聯歡晚會」。

除黃偉哲，立委郭國文及市議員尤榮智、陳秋宏等人也到場祝賀。黃偉哲表示，走過一世紀，二溪國小一直都有良好辦學績效，曾榮獲教育部閱讀磐石獎、天文發展特色學校、營造空間美學與發展特色學校，以及台南市家庭教育評鑑特優學校等，

市府教育局說，二溪國小雖位處偏區，學校發揮小而美特色，有多元活潑社團發展，如跳繩隊、醒獅隊、戰鼓隊、程式語言Scratch班、合唱團、烏克麗麗等，尤其跳繩隊不管在團體賽或是個人賽項目更是年年得獎，展現出學校辦學的熱情與活力。