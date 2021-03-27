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中小學111學年教「閩東語」 國教院4月辦5場課綱公聽會

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
除了閩南語、客家語、原住民族語、台灣手語等，主要在馬祖地區使用的「閩東語」，將於111學年列入中小學本土語文課程，供學生選擇。示意圖。本報資料照片
除了閩南語、客家語、原住民族語、台灣手語等，主要在馬祖地區使用的「閩東語」，將於111學年列入中小學本土語文課程，供學生選擇。示意圖。本報資料照片

除了閩南語、客家語、原住民族語、台灣手語等，主要在馬祖地區使用的「閩東語」，將於111學年列入中小學本土語文課程，供學生選擇。國家國家教育研究院日前公告閩東語文課綱研修草案，將於4月起在全台各區召開5場公聽會，廣納各界意見。

依據「國家語言發展法」，中央教育主管機關應於國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程。國家語言除了閩南語、客家語、原住民族語等，也包含台灣手語、閩東語。

國教院表示，閩東語是馬祖（連江縣）固有族群使用的語文，111學年度起將列入中小學部定課程，課綱將作為閩東語文教材編撰及學校規畫課程，課程對象是所有學生，只要學生對閩東語有興趣，學生都可以參與。學習表現包含五個學習階段的聆聽、說話、閱讀及寫作等四項，各項學習表現皆具認知、態度(情意)與技能等面向，加強調日常生活的閩東語言使用與閩東語文的認識與應用。

依國教院規畫，本土語文課程在國小階段每周一節；國中7、8年級也是每周一節，9年級則是「彈性學習課程」，學校依學生意願開課；高中則採學分制，必修2學分、加深加廣選修4學分。

為研修閩東語課綱、藝術才能專長領域課綱，國教院將於4月10、11、17、18、25日辦理東區、北區、中區、南區、馬祖區公聽會，另已在網站上建置網路論壇，蒐集各界意見。

根據國教院資訊，閩東語書寫系統是漢字，只要是熟悉中文書寫的人，能把握彼此的構詞法、語法的差異點，就能寫出語意明白的閩東語句子。閩東語有7聲調，音變條例複雜，國語注音符號無法很精準標註出讀音，語言學家因而研發「馬祖拼音方案」，採國語注音符號和羅馬字音標並用。目前馬祖本土語文幼兒園的教科書及輔助教材，就是使用兩套音標系統來標注。

國家語言 馬祖 課綱

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