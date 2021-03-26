準公幼縣市簽約率懸殊 雲林達八成 台中、台南不到四成

準公共幼兒園全面上路已超過一年半，全台準公幼數量達五成五，但縣市比例懸殊，有縣市達八成，卻還有六都縣市簽約率不到四成。教育部日前宣布八月起將再加碼補助2000元，盼有更多園所加入，但私幼業者認為，補助都是給家長，園所加入意願不高，推測只有招生不佳的才會動念；也有幼教團體疾呼，準公幼僅是過渡政策，政府資源應回歸到增設公幼、非營利幼兒園。

根據教育部最新統計，除了連江縣全是公幼外，截至109年九月，全國4099所私立幼兒園中，有2282所收費符合簽約標準，但目前僅1262園所簽約成為準公幼，約占五成五。其中又以雲林縣八成最高。但六都中，台中市、台南市簽約率不到四成，高雄市也不到五成；六都以外的花蓮縣、澎湖縣也不到四成。

多縣市教育局處皆表示，業者興趣缺缺主因是成本考量，且加入後將受政府較為嚴格管控，普遍意願低。教育部規定在準公共政策第三年，教保員薪資必須提升到至少3萬2000元，花蓮縣教育處指出，平均一名教保員大約就要增加5、6000元人事成本，又因收費有天花板，入不敷出，業者當然打退堂鼓。

台中市教育局則指出，私幼要成為公共幼兒園，必須符合「收費數額」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等六項要件，特別是加入後無法調整「收費數額」且「教師及教保員月薪」第一年需達29000元，三年後須達32000元，這兩大條件是私幼觀望、加入意願低的主因。

台南市教育局長鄭新輝表示，各縣市狀況不一，難依此做比較，也有部分私幼收費相對低，約僅7000元，因政府有補助2500元，家長實際負擔4500元，和準公幼一樣，因此認為簽不簽約都沒關係。

高雄市教育局也說，若私幼收費本來就低，其實也不需要加入準公幼；澎湖縣政府則表示，澎湖狀況特殊，有九成幼兒就讀公幼，僅一成就讀私立幼兒園，簽約率高低意義不大。

新世代教育協會榮譽理事長、私幼園長鄭好嬋認為，政府提高補助誘因，實質上都是補給家長，學校端加入意願還是不高，推測只有招生不佳的園所才會動念。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴則認為，政府祭出健全托育政策是要挽救低迷生育率，而不是拯救快倒的私幼，準公幼不是真公共，僅是過渡期政策，政府資源應回歸到增設公幼、非營利幼兒園上。