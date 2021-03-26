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北市與台科大推選修學程 開放168個高職生名額

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市教育局與台灣科大今日簽訂產官學合作備忘錄，首創「台灣科大北市七星學程」，將媒合台北市技術型高中於110年4月上旬開辦7門產學合作課程。記者潘才鉉／攝影
北市教育局與台灣科大今日簽訂產官學合作備忘錄，首創「台灣科大北市七星學程」，將媒合台北市技術型高中於110年4月上旬開辦7門產學合作課程。記者潘才鉉／攝影

北市教育局與台灣科大今日簽訂產官學合作備忘錄，現場由台北市政府蔡炳坤副市長擔任見證，並首創「台灣科大北市七星學程」，將媒合台北市技術型高中於110年4月上旬開辦7門產學合作課程，共168個名額，台北市公私立技術型高中學生，不限定學校可公開報名、自主選課。

教育局表示，自108學年度第2學期起即推動技術型高中、技專校院暨業界微學分課程試辦計畫，由台灣科大協助規劃「創意思考與設計」微學分課程，供台北市公、私立技術型高中學生參加，至今已開辦第3次產學微課程，共計有60位學生參與。

曾參加過的大安高工林昱廷表示，上過微課程之後，班上同學還不會做的作業，他已經有概念了，而且大學的上課方式更有機會在課堂上與教授、同學互動討論發揮創意。

此次「台灣科大北市七星學程」將媒合台北市技術型高中於110年4月上旬開辦「智慧化綠能科技概論」、「人工智慧課程」、「物聯網IoT」、「橋梁與結構」、「機械自控課程」、「企業管理」及「自媒體實作行銷」等7門產學合作課程，共168個名額提供台北市公私立技術型高中學生選修。

蔡炳坤表示，「台灣科大北市七星學程」從微課程的方式，走到此次整套的學程，對高職來講是一個新的形態，這7門課是比較前瞻的學門，過去這些課程只有在大學可以看得到，現在高職學生也能接觸到這些專業課程。另外，期望未來能夠進一步合作，讓學生修畢學程內的課程能獲得學分，將來進入到台科大就讀，也能抵免學分。

教育局中等教育科長黃喬偉表示，同學若是要選修「台灣科大北市七星學程」將會依照不同的課程內容，有的可以直接選擇，有的則可能有先修要求，選課成功的同學，將於台灣科大上課。

北市 教育局

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