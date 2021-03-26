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華語教學能力認證考試 增新南向語言基準、不考是非題

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部表示，今年在外語能力合格認定基準中，增列新南向國家（包含泰國、印尼及越南）語言能力考試選項及標準。本報資料照片
教育部表示，今年在外語能力合格認定基準中，增列新南向國家（包含泰國、印尼及越南）語言能力考試選項及標準。本報資料照片

教育部今天公布「2021年對外華語教學能力認證考試」簡章，將於7月24日、25日考試，今年起將新增泰國、印尼、越南語認定基準，並在「華語文教學科目」不再考是非題，僅考選擇題與非選擇題。

教育部表示，「2021年對外華語教學能力認證考試」由台灣大學承辦，報名時間自5月17日上午10時起至5月31日中午12時止。考試報名方式一律採網路報名，應試者上網填妥報名資料後，須將報名表列印並以掛號郵寄至「國立台灣大學教務處研究生教務組」，不接受現場報名。

考試又分為筆試與口試，共五考科，包含筆試國文、漢語語言學、華語文教學、華人社會與文化，以及口試華語口語與表達。若要取得教育部頒發的「對外華語教學能力認證考試」證書，除了五項考試科目必須及格外，必須符合外語能力合格認定其中一項基準並取得證書．

教育部表示，今年在外語能力合格認定基準中，增列新南向國家（包含泰國、印尼及越南）語言能力考試選項及標準。

另由於「華語文教學」科目「是非題」題型鑑別度不足，考生常將「是非題」答案逕填在試卷而非答案卡，因此失分。教育部表示，今年起「華語文教學」科目將不再考「是非題」，僅考選擇題（單選、配合等）與非選擇題（填充、簡答、申論等）。筆試科目60分為及格，口試科目71分為及格，各科目成績依規定可保留三年。

教育部表示，「對外華語教學能力認證考試」自2006年舉辦以來已邁入第16屆，考生累計達2萬8135人，共計有5095人取得華語教學能力證書。教育部表示，取得本考試證書有助於爭取赴國外任教或實習的機會，教育部近年每年平均選送約200餘名華語教師及100餘名華語教學助理赴美洲、歐洲、東南亞及東北亞等22個國家任教或實習。

華語 教育部 泰國

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