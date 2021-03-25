成績好才能選會長？ 高中學生會成績、品行標準已違規

選舉季來了！全國各高中職將舉行學生自治組織會長、主席登記，卻有不少學校仍在學生會長、班聯會主席的參選資格中納入成績、德行評量等限制。有民眾上公民政策平台提案，認為高中不應限制學生自治代表的成績，事實上，教育部已在2017年8月就明確規範，學校不得依學業成績評量、德行評量、出缺席紀錄等作為資格限制。學校舊制度違規，有如服儀事件翻版。

上網搜尋高中學生會長選舉章程，多數學校仍要求會長候選人學業成績平均須達70分以上，且不得有任何記過、警告紀錄，甚至還要求「觀念正確，富有高度熱忱及具領導能力者」，種種條件剝奪未達門檻學生的被選舉權，也被外界詬病「只有成績好才能成為領導者？」

不過，教育部在「高級中等學校輔導學生會及其他相關自治組織運作注意事項」問答集中已明確規定，「學校不得依據學業成績評量、德行評量、出缺席紀錄等作為學生會會長及其他幹部資格限制」，形同打臉上述資格限制。

一名高中校長則表示，學校希望學生參與自治組織也能兼顧課業，因此才明定相關標準，高一學生成績平均要達70分也非難事，但法已修正，會再著手更新規定。

台師大公民教育與活動領導學系教授林安邦表示，學生學科分數不高，也無礙其領導統御能力，學業成績不該列為參選資格，獎懲規範則要視情節輕重，建議學校可參考現行立法委員選舉罷免制度，並融入教育思維，制定一套符合教學現場的選舉制度。

教育部國教署表示，高中應輔導學生成立由全校學生選舉產生的學生會及其他相關自治組織，並提供其必要協助，根據「高級中等學校輔導學生會及其他相關自治組織運作注意事項」規定，學生會應循民主參與程序，訂定符合民主精神的組織章程並報學校備查。

國教署強調，學校不得以學業成績、德行、出缺席紀錄作為資格限制，將持續透過會議宣導，掌握各校辦理情形。另於每年「全國高級中等學校學生自治及參與之培力研習營」提醒學生可再次檢視學生會所訂定的組織章程是否有不當限制，實現兒童權利公約尊重兒少表意權的精神。