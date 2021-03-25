臺大藝文哲學類研習班課程 熱烈招生中

圖／臺大進修推廣學院提供

未經檢視的人生不值得過 以古鑑今尋覓自我發展之道

你真的認識自己嗎？您是否曾經反思過我們現今所處的社會，能否透過古人的經歷作為規劃未來之參考，並從中領略找到自己的生存與發展之道？臺大進修推廣學院近期將開辦「與自己喝杯咖啡—哲學與人生」課程與「《世說新語》的人物與哲思」等二門藝文哲學類課程。期透過課程讓您以智慧化解人生煩惱，不論任何性別、年齡與宗教信仰，歡迎有興趣者踴躍報名參加。

「與自己喝杯咖啡—哲學與人生」課程，邀請同時具有機械工程與哲學跨領域背景的臺大哲學系王榮麟教授來講授課程，王教授以專業又生動的教學方式，帶領學員一起進行哲學思考，在開放、多元的觀點中探索上述的人生課題，檢視並且印證自己的人生價值，開啟您對生命更細膩且豐厚的理解，細細品味這層層堆疊的人生滋味。認識自己，相信將會是你最值得做的事！本課程自110年5月6日起，每週四晚間7:00-9:45上課，歡迎對哲學思考品味人生有興趣的各界人士踴躍報名參加。

「《世說新語》的人物與哲思」課程則特邀臺大中文系趙飛鵬教授開辦，自110年4月14日起開始授課，每週三晚間7:00-9:45上課，110年3月25日前報名享優惠。魏晉南北朝的門閥制度，雖然造成政治權力的壟斷，但是眾多有志之士，仍然努力不懈，發揮生命的潛能，在文學、藝術、思想上都煥發出照耀千古的光彩。本課程從《世說新語》的記載中，以古鑑今，反思我們現今所處，期能從中領略找到自己的生存與發展之道，作為規劃未來之參考。歡迎對中國文學或儒釋道思想融合有興趣者踴躍報名。

臺大進修推廣學院歷年開辦的藝文哲學類研習班課程廣受學員好評，透過教授深入淺出的教學與導讀，並將其中的人文智慧帶入的您的日常生活，進一步提升自我文人素養。想瞭解課程，請上【臺大推廣教育網】研習課程(藝文哲學)查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

藝文哲學課程