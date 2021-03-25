雲林淵明國中遭爆少一分打一下 教育部回應了

雲林縣私立淵明國中遭爆體罰，還違法設服儀規定、髮禁，時代力量立委王婉諭、雲林縣議員廖郁賢、台灣青年民主協會副理事長何蔚慈和人本基金會執行長馮喬蘭今在立法院記者會，要求教育部嚴格把關。教育部表示，已四度函請雲林縣政府督導學校，將持續追蹤督導情形，保障學生權益。

何蔚慈表示，接獲淵明學生投訴，一名國一女學生沒考到80分，少一分被打一下，藤條打到她手心都流血，老師還說就讓她流血，也有教師會拿課桌椅條直接打學生；廖郁賢也揭露，隨機調查60名淵明學生，有71.6%聽過老師會體罰學生，48.3％曾經被打過。

何蔚慈說，淵明校方嚴重違反教育法令，卻還年領教育部8000萬補助，呼籲教育部減少淵明招生名額及扣補助，啟動不適任教師機制，更不應放任雲縣府包庇。

教育部國教署表示，接獲民眾陳情後，除四度函請雲林縣政府妥處及督導學校確依「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」及「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」重新檢視該校髮式、服裝儀容規定及體罰之情形外，已於110年2月20日組成專案小組至雲林縣政府召開督導會議。

國教署說，雲林縣政府已請校方依成立「服裝儀容委員會」，審議學生服裝儀容規定，也由督學及調查小組入校訪談學生，了解是否有體罰情形，並同步查核督導，將持續追蹤雲林縣政府督導情形，保障學生權益，建構友善校園環境。