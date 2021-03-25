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校園省水大作戰！ 嘉義縣立高國中4月暫停上游泳課

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣府下達節水令，要求公部門及縣立高國中學校節水10％，各校展開「省水大作戰」，回收洗手水。圖／嘉縣府提供
嘉縣府下達節水令，要求公部門及縣立高國中學校節水10％，各校展開「省水大作戰」，回收洗手水。圖／嘉縣府提供

旱象水情嚴峻，再不降雨，嘉義縣市水情燈號將轉為紅燈，列為下一波分區供水縣市，縣府下達節水令，要求公部門及縣立高國中學校節水10％，各校展開「省水大作戰」，附設游泳池的國中小4月暫停開放，游泳課改上田徑、球類等課程；增設雨水貯流系統，增加回收水再利用。

「小朋友，洗完手的水記得不要倒掉，回收水清洗廁所、澆溉花園！」太保市南新國小設置雨水貯流系統，回收雨水再利用，提前達成節水10％目標，為教育學童珍惜水資源，校長莊政道帶領教師教育小朋友節水，疫情未解除，洗手用水不能省，但可回收再利用。

縣府教育處說，4月起，6所附設游泳池的國中小開放游泳池上課，為節水暫停開放，原安排到附設泳池學校實施游泳課的學校，暫停辦理，調整游泳教學，安排田徑、球類、體能等課程替代。

另，要求學校換裝省水式水龍頭，或紅外線感應沖水水龍頭等節水設備，控制洗水或沖水流量，避免浪費；裝設雨水回收系統做廁所沖洗及花木澆灌用；抓出漏水點避免漏水。

106年起陸續有10餘所學校申請南區水資源局補助，設置雨水貯流系統，達成節水效果；去年南區水資源局又核定8所國中小補助設置中；校園教育節水，讓學生蒐集資料，藉課堂講解學習，不浪費水資源，在家庭作業呈現，課程融入教學，分享節水故事。

在校園張貼節水海報、跑馬燈標語，利用集會宣導生活節水實踐，讓學生體認枯水期缺水情形，相互提醒節約用水；宣導學生回家轉知家長，選購省水標章洗衣機等生活家電。

嘉縣府下達節水令，要求公部門及縣立高國中學校節水10％，各校展開「省水大作戰」，回收洗手水澆溉樹木。圖／嘉縣府提供
嘉縣府下達節水令，要求公部門及縣立高國中學校節水10％，各校展開「省水大作戰」，回收洗手水澆溉樹木。圖／嘉縣府提供

水資源 省水 漏水

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