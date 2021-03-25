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不乾脆？ 政院還高中職1400法定員額 教部要學校提計畫

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
該計畫要求學校敘明員額開在哪、預期效益等，提計畫前也要召開教評會討論，並在兩周內提出。記者趙宥寧／攝影
該計畫要求學校敘明員額開在哪、預期效益等，提計畫前也要召開教評會討論，並在兩周內提出。記者趙宥寧／攝影

課綱上路後，大幅增加彈性學習、多元選修、適性分組課程，各高中職人力短缺情況更加嚴重，全國教師工會總聯會要求解凍高中職1400多個法定員額，政院也同意鬆綁，如今卻傳出國教署要求各校提計畫，經核定後才能拿到員額，還要求兩周內提報。全教總痛批國教署給員額做半套，呼籲應依員額編制標準，盡速將法定員額還給各校。

新課綱讓教學現場開課負擔重，全教總去年10月曾揭露，有九成四高中職都在超鐘點授課，且高中職過去採取總量管制，全國有1400多個員額被凍結，教育部當時也和人事行政總處會商，行政院也同意解除員額管控，將高中職員額拉回九九課綱標準。

國教署要求各校提計畫申請法定員額，作法卻引來教師不滿，全教總理事長今與朝野立委召開記者會，全教總理事長侯俊良表示，「法定員額」是教育部欠學校的，與「核定員額」不同，國教署卻企圖以補助計畫誤導教學現場，教育部應修正不合理的補助計畫，以法定員額直接撥補。

全教總高中職主委張瓊方說，法定員額是多少，教育部就該直接編預算，不用寫計畫，也不用問效益，現在卻用計畫型方式要學校敘明員額開在哪、預期效益等，甚至要求召開教評會並在兩周內提出，學校容易誤認是計畫型補助經費，也憂心沒寫計畫就沒補助，讓學校開缺變保守，不敢提需求。

張瓊方也批評，國教署甚至還「建議」學校員額申請量，實際查看這些建議量，竟有20所學校建議員額是0，她批評這與教學現場需求完全不符，國教署還說，申請後的核定名額若沒在期程內進用完畢，將依情節輕重收回以增補的員額，恐令教學現場無所適從。

據了解，國教署昨晚已回應教學現場，暫訂至119年度全數補足各校「法定員額」，110年度建議各校得增補員額總數為803名，經各校提報實務需求後，共提報增補教師員額需求571名，代表各校對於員額之需求及急迫性，不盡相同，且不論學校提報需求數多少，只要不超過各校「法定員額」， 國教署均予審查通過，並未刪減員額或調整配置。

對此，侯俊良批評，國教署的計畫型申請誤導教學現場，讓學校不敢提報，回應中聲稱不會收回員額，這句話也與計畫書內容自相矛盾；張瓊方也說，教育部應把法定員額還給學校，由學校統籌運用，不該拿計畫型誤導學校，甚至還拿誤導得出的結果來誤導社會大眾。

立法委員張廖萬堅、萬美玲、林宜瑾、林奕華等人今也共同支持全教總訴求，呼籲國教署應回歸法定員額，讓學校自行決定撥補期限，減輕教學現場壓力。

國教署12月初要求各校提計畫申請法定員額。記者趙宥寧／攝影
國教署12月初要求各校提計畫申請法定員額。記者趙宥寧／攝影
國教署12月初要求各校提計畫申請法定員額，還要求兩周後就要送件。記者趙宥寧／攝影
國教署12月初要求各校提計畫申請法定員額，還要求兩周後就要送件。記者趙宥寧／攝影
國教署指出，申請後的核定名額若沒在期程內進用完畢，將依情節輕重收回以增補的員額，教團憂心將令教學現場無所適從，呼籲盡速將法定員額還給學校。記者趙宥寧／攝影
國教署指出，申請後的核定名額若沒在期程內進用完畢，將依情節輕重收回以增補的員額，教團憂心將令教學現場無所適從，呼籲盡速將法定員額還給學校。記者趙宥寧／攝影
國教署要求各校提計畫申請法定員額，作法卻引來教師不滿，全教總理事長今與朝野立委召開記者會。記者趙宥寧／攝影
國教署要求各校提計畫申請法定員額，作法卻引來教師不滿，全教總理事長今與朝野立委召開記者會。記者趙宥寧／攝影

全教總 教育部 課綱

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