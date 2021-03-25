境外生嘆檢疫繁瑣「有學上不得」 提5訴求呼籲放寬標準

教育部農曆年前開放境外生專案入境，境外生權益小組今天舉行記者會表示，境外生入境、回家、檢疫都好難，「有家歸不得，有學上不得」。檢疫費用高於一學期學費、程序繁冗，有境外生父親過世逾一年，至今沒辦法回家奔喪；有境外生因取得簽證時間慢，錄取後遲了一學期才入境上學，呼籲行政院放寬相關措施。

境外生權益小組提出五點訴求，第一是放寬境外聲來往低風險國家或地區的檢疫措施，比如澳門；第二是明確公告低風險、中低風險國家的判斷標準；第三是簡化入境手續，若檢疫責任隸屬學校和學生，教育部不應再設一道門檻把關；第四是允許境外生比照台生，除在旅館檢疫，也能在具備獨立衛浴的個人房間檢疫；第五是居家檢疫後的自主健康管理期間，應允許境外生入住學校宿舍。

在台澳生關注小組代表蘇姓學生表示，澳門和台灣都屬低風險地區，截至今年3月20日，已經365天沒有本土案例；截至今年3月23日，已有3萬9257人接種疫苗，約占全澳門人口的6％。按台灣大學公衛學院提出的解封指數，數值越低表示越安全，澳門為0，台灣為0.057。

澳生關注小組代表徐姓學生表示，如果放寬低風險地區往來，他們就可以回家一趟，「真的沒錢隔離，但已經一年半沒回家了，家中的長輩掛念我。」也有澳生遇父喪，「去年3月爸爸過世，因封關沒能回澳門，真的很希望回家拜祭。」

不只回家難，境外生權益小組代表徐寧音（化名）也說，境外生入境台灣手續繁瑣，抵台前要經多道手續，包括獲得教育部核可的境外新生名單、辦理簽證、購買機票、預訂檢疫房間、向教育部申請入境批文，猶如過五關斬六將，至少費時一個月才能入境。若檢疫責任隸屬學校和學生，教育部應該不必再核可新生名單、發入境批文。

入境後還要花21天居家檢疫和自主健康管理，境外生權益小組表示，採檢加檢疫一共16天，大概要花4到5萬元，比一學期學費還高。接續下去還要自主健康管理，境外生仍被迫入住檢疫旅館或校外宿舍，要多花5000元到1萬5000元。若境外生為陸生或新生，沒有居留證，毫無補助可領。

權益小組表示，有些境外生是舊生，在台租有一人一室的房間，卻仍被迫在防疫旅館檢疫，是在浪費檢疫資源。呼籲政府讓境外生比照台生在家檢疫，並讓自主管理期間的境外生入住學校宿舍。