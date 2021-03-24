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前瞻計畫改善校園數位環境 國中小教室網速不再卡

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今舉辦前瞻基礎建設國中小數位建設計畫成果發表會。記者趙宥寧／攝影
教育部今舉辦前瞻基礎建設國中小數位建設計畫成果發表會。記者趙宥寧／攝影

歐美國家推動智慧校園10年，教育部2017年到2020年的前瞻基礎建設計畫1.0也砸近90億元，推動智慧學習環境，教育部今日舉行成果發表，全台中小學教室網路高速連線比例百分百，對外聯網頻寬至少300M，讓學生數位學習「很有感」，另也建置綠能雲端資料中心，從過去各校伺服器，現在則由各縣市統一管理，減輕各校資訊組長壓力，也能避免資安風險。

教育部資訊及科技教育司長郭伯臣表示，前瞻計畫1.0建構校園智慧網路管理、強化有線及無線網路環境，建置智慧學習教室，增設資訊及生活科技教室，並強化師資、教材及設施設備，目前全國無線上網學校已達百分百，偏鄉小校對外聯網頻寬至少300M，若人手一機看影片也不會卡卡。

教育部去年曾兩度向 22 縣市調查學生學習數位學習動機，抽測對象為每校 1 班五年級學生，共調查全國 189 所國小共 4659 人，有效問卷共 4254 份。若教學使用筆電平板或手機，有近九成學生覺得課程變得很有趣並能了解上課內容，另有七成五學生認為能提高學習效率、幫助師生互動，也有近七成學生在發表時有成就感。至於使用大螢幕電視或投影機教學者，也都有超過五成學生表達。

前瞻1.0暫告一段落，在13個關鍵績效指標值中，尚有教室網路高速連線（GB）比例、校園主幹網路光纖化比例、校園住被網管功能比例、偏鄉學校建置校園智慧網路比例、支援基礎邊際運算環境比例等尚未達標。教育部表示，今年6月前都會建置完成。

前瞻計畫將邁入下一個四年，郭伯臣表示，前瞻2.0將再投入50多億的預算，呼應國際數位學習趨勢，應用AI及大數據提升學習成效，優先支援偏鄉學生學習載具，也因為現場回饋學生使用行動載具的學習動機高於固定螢幕，將投入更多資源在以行動載具為主的個人學習，預計再增購八萬台平板供各縣市申請。

教育部 偏鄉學校 升學

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