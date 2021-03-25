醫科搖籃興國高中　南臺灣最好的住宿型中學

108新課綱的實施使得升學制度大幅改變，不僅家長用心為孩子挑選學校，各校也都竭盡全力，安排課程及設置軟硬體，期望吸引更多優秀學子。素有「醫科搖籃」美譽的臺南興國中學，歷年來培育出上百位醫學及牙醫畢業生，今年繁星推薦入學興國共有60位學生上榜，其中有6位學生通過醫牙系第一階段、2位錄取臺大、26位錄取台清交成政等優質國立大學，成果相當豐碩。

110年繁星放榜，興國高中有60位學生上榜，其中有6位學生通過醫牙系第一階段、2位錄取臺大，升國成果亮眼。 圖／臺南興國中學 提供

對應108課綱，興國動員全校師長同心協力規劃素養導向的彈性課程，更積極規劃興國講堂，邀請國內大學教授到校演講，透過介紹大學不同科系的課程內容，提升學生視野，讓學生們更加了解自己的興趣，也更清楚未來的生涯規劃，讓興國招生不受少子化影響，學生人數逐年攀升。興國高中輔導主任林金勳表示，在輔導學生升學時，會先考量學生的興趣，並參考歷年資料分析各校上榜機率，再去協助及協調不同排名的學生找到最適合自己的學校，因此今年才能有這麼多學生在繁星推薦摘星成功。

興國高中棒球隊正式成軍，啟動三級棒球計畫。 圖／臺南興國中學 提供

興國高中這學期正式推出住宿生「簽約保證頂尖大學」升學方案，簽約保證錄取國內指標性大學，未考取者將可進行退費。參加住宿升學方案的學生不僅可省下每日通勤的時間，還能減少在家學習的干擾，降低手機及網路沉迷的機會。透過老師專業和即時的指導，關注到學生每一個細節，也能奠定學習的專注力。放學後的夜間輔導課，邀請教學經驗豐富的校內教師，自行編訂講義，進行學科內容基礎加強及延伸學習，學生有任何問題也可隨時詢問老師。住宿空間以青年旅社型式全新打造，有四人房和八人房提供選擇，住宿費用包含一天四餐的餐費、夜間課輔費和宿舍費用。

興國高中打造全新的圖書館並增加自主學習區，整體空間寬敞明亮，讓學生有一個舒適的場域可以討論報告，也能在圖書館靜下心來看書，提升閱讀素養。 圖／臺南興國中學 提供

興國高中在110學年度也即將推出國高中的「藝才班」，提供優渥的獎學金(包含清寒助學金及技優獎學金)，讓擁有棒球、籃球、熱舞、音樂、與雙語等五項領域專長的學生，進入課業較繁忙的國高中階段後，能延續自己的興趣同時兼顧學科能力。以棒球而言，興國高中校內推動棒壘球多年，去年更是拿下總統盃臺南市預賽第一、全國前八名的佳績。今年與新進國小進行策略結盟，正式成立棒球隊，並找來前職棒總教練曾智偵協助指導，提出「推動三級棒球計畫書」，積極打造新營地區K-12棒球計畫，希望讓棒球資優的孩子銜接上國高中，延續其棒球生命，也讓棒球運動在當地發光發熱。

每年的校園音樂會，提供樂團展演的舞台。 圖／臺南興國中學 提供

興國高中不只學習多元，連社團也很多樣化，國高中共計有30多個社團，包含吉他社、熱舞社、熱音社、攝影社、程式設計社、機器人社、籃球社、羽球社等等，讓學生可以依照個人興趣，自由選擇。其中熱舞社是全國熱舞比賽的常勝軍，因此即將成立的藝才班熱舞組，希望能招收國中小對熱舞有興趣的學子，在興國這個舞台上繼續揮灑青春活力。興國高中兩年前成立弦樂團，特別禮聘專業音樂教師到校指導，今年更擴大招生，設立興國高中藝才班音樂組，除了升學的優勢外，學生也能持續音樂專長訓練，建立個人特色。

興國高中即將於5月22日在新營南瀛堂舉行「第一屆興國藝術季」，聯合在地國中小學一起演出，節目內容包含有室內樂、啦啦隊及熱舞等，期待帶給大新營地區民眾一場兼具聽覺與視覺的藝術饗宴。

興國高中除了課程多元，升學成果豐碩，更致力更新校舍資源，活化校園空間，提升更舒適更優質的學習環境，圖為校內咖啡廳。 圖／臺南興國中學 提供