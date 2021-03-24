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少子化衝擊改向境外生招手 教部再祭2招拚招生

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天下午舉行不誤會報，潘文忠會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
教育部今天下午舉行不誤會報，潘文忠會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

國內少子化嚴峻，不少大專院校改向境外生招手，教育部潘文忠今天表示，教育部今年2月啟動「優華語計畫」，透過校與校的連結，讓境外生來台學華語，並自110學年度起鼓勵大學增設「雙語標竿學院」，透過課程設計並建置英語環境等，讓境外生有更好的雙語課程，也可同步提升國內學生英語力。

教育部今天下午舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體聯訪。他表示，因應海外華語教學需求，潘文忠表示，今年起將推動「優華語計畫」，補助國內大學與歐美大學採取校對校的合作，讓更多外籍生來台學華語；另因應雙語國家政策，110學年起鼓勵大學推動「雙語標竿學院」，營造雙語教學環境，吸引更多境外生來台就學。

國際疫情嚴峻，我國嚴守邊境。潘文忠表示，去年8月至今已有2.1萬名境外生依序入境，而在重新檢討境外生入境程序後，2月8日也核准1800位境外生返台就讀。

境外生權益小組指出，不少在台境外生正面臨「有家歸不得，有學上不得」的困境，許多人已長達一年未回家鄉，迫切想要與家人見面，卻因為居家檢疫時間過長而無法成行。

潘文忠表示，站在防疫優先的考量，確實會對境外生造成不便，但政府也已跨部會在確保師生、國人健康的前提下予以協助。

若該國疫情趨緩，是否可比照商務泡泡模式入台？潘文忠表示，這要尊重指揮中心，在維護師生及國人的健康下，以最方便、最多的協助讓境外生來台。

潘文忠 華語 教育部

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