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教育實習津貼露曙光 潘文忠：會編入111年預算

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
教育部今舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

有民眾在公共政策網路參與平台提案，希望政府研擬發放學生教育實習補助津貼，一個月內就獲5000人附議，教育部今日正式回應，鼓勵師資生通過教師資格考試，並參與教育實習，現正依法制面、實習身分定位及經費來源等研議新方案及相關配套措施。教育部長潘文忠表示，今年預算已編列完畢，具體經費將反映在111年預算上。

教育部今舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體聯訪，談及教育實習津貼，潘文忠表示，師培法修正後，改成先教師檢定再教育實習，很多參與教育實習的師資生多已完成大學學業，取得檢定資格後進入校園，「是實習教師的身分」。他認為，除了給予代理課程工作的津貼外，也希望能他們能專注安心把握校園實習的機會。

潘文忠表示，確實有必要給予校園實習教師獎助措施，目前也在盤整法規、預算，但今年預算已編列完畢，法規面也有待調整，因此將會反映在111年度預算上。教育部支持師資生安心教育實習，也希望這些實習生能加入未來的教育行列。

而日前在立法院教育文化委員會中，民進黨立委張廖萬堅質詢指出，教育實習師資生一面要支援教學，另一面還要協助行政，工作量非常多，應適當給予實習津貼。他也提到，每年通過教師資格檢定的不到5000人，若教育部每月給予8000元津貼，每年也才2.36億元。

實習 教育部 潘文忠

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