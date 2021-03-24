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家長看這！北市內湖區幼兒園下學期將增163名額

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
110學年總計內湖區幼兒園可增加8班，共163個名額。記者潘才鉉／攝影
110學年總計內湖區幼兒園可增加8班，共163個名額。記者潘才鉉／攝影

環東非營利幼兒園是本市第一所設置在社福園區內的非營利幼兒園，招收2歲專班1班16人、3至5歲班5班115人，共計6班131個名額，將於110年8月開辦，此外南湖國小及康寧國小也將增班，總計110學年內湖區可增加8班，共163個名額。

今上午台北市副市長蔡炳坤副市長、教育局副局長陳素慧視察環東非營利幼兒園環境及工程進度，並預計於110年8月開辦。教育局表示，該園設有幼兒園專用的戶外活動活動空間，地面鋪設符合幼兒使用需求的橡膠地墊，還設有遊戲沙坑，讓幼兒盡情發揮想像力和創造性。

教育局表示，環東非營利幼兒園已委託社團法人嬰幼兒教育與家庭發展協會辦理。該協會於108學年度首度承辦向陽非營利幼兒園，首次接受績效考評時即獲95分高分，受到考評委員及家長肯定。

教育局表示，因應內湖區人口成長趨勢，自104學年度至109學年度，在內湖區共計增設公幼21班430人，新設非營利幼兒園6園29班714人，並有準公共幼兒園核定780人。110學年環東非營利幼兒園可釋出6班131個名額，同時南湖國小及康寧國小將各增加公幼1班，共32人，總計110學年將增加8班，共163個名額。

教育局表示，將持續盤點校園餘裕空間並輔導私立幼兒園或配合中央政策規畫中央部會員工子女幼兒園轉型非營利幼兒園，鼓勵符合要件的私立幼兒園轉型為準公共幼兒園。

幼兒園 教育局 公幼

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