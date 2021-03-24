臉書在20所大學開課 培育數位人才

Facebook與20所大專院校、外貿協會24日在集思北科大會議中心，宣布「數位人才培育計畫」正式啟動，臉書台灣及香港總經理余怡慧表示，計畫在參與的20所大學開設「數位行銷」課程，有興趣的同學都能報名參與，透過臉書大數據的分析，培育學生不同面向的行銷法則，成為產業數位轉型的即戰力。

培育學生數位行銷力

「目前全球的商業模式因疫情而改變，數位商機潛力無窮。」余怡慧在致詞時表示，之前常有學生想學習數位行銷，但卻苦於無整合管道及課程，因此錯失先機，這次臉書與20所大專校院合作，擴大投資培育數位人才，推出「Facebook大學數位人才培育計畫」，目標培育上千人，也將補助學子取得國際認證的Facebook Blueprint證照，強化數位轉型能量。

台北科技大學校長王錫福興奮地補充，這次北科大與Facebook合作設計適合大學生的「數位經濟產業」課程，屆時這套教程也將分享給參與合作的各大專院校教授進行使用，指導學生運用Facebook及線上的教學資源，為前進全球企業培養關鍵數位能力，成為產業的數位行銷人才。

創造數位經濟榮景

「疫情加速了全球的數位轉型，各國將數位發展列入重點施政項目，台灣也要不落人後。」沈榮津表示，為了迎接疫情後的數位浪潮，政府也將推出數位發展部，建置平台供各部會發展如智慧交通、智慧教育、智慧製造等，因此很高興能看到臉書關於數位人才培育計畫的啟動，希望能為台灣孕育更多的年輕數位好手。

外貿協會副秘書長李惠玲指出，去年政府成立台灣經貿網，1年來已累積超過6700家次廠商參與，接受數位貿易、轉型與行銷輔導，貿易數位學院也累積2萬1350家次廠商參與課程，數位轉型的浪潮已勢不可擋。

她也強調，透過臉書的大數據，可分析消費者日常的消費模式，讓學生在學習數位行銷時能更有經驗，如何找出顧客愛好等分析，期許此次的計畫，能讓身為「數位原住民」大學生，創造台灣下一波數位經濟榮景。

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