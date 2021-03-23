境外生來台採檢要繳千元掛號費 打臉政府「免費」承諾

境外生這個月陸續抵台，境外生權益小組表示，教育部和指揮中心已明確承諾境外生不用支付採檢、掛號相關費用，但境外生權益小組近日卻收到一名國立大學生求助，他卻被要求在居家檢疫期滿的採檢時支付1000元的天價掛號費。在聯絡教育部高教司後，該部門工作人員竟然表示「指揮中心並沒有說不可以收掛號費跟診察費」，質疑政府說法前後矛盾。

權益小組指出，這樣前後矛盾的說法讓人費解，1000元的費用也實屬荒唐，因為負責該同學採檢的聯新國際醫院急診掛號費僅500元。該生同時了解到，台北另一間國立大學的境外生，被要求繳2000元的掛號費，而負責採檢的萬芳醫院急診掛號費僅200元。

教育部表示，有關指揮中心所說「指揮中心將對於單純進行新冠肺炎公費採檢民眾，免收掛號費及診察費。」其適用對象指部桃醫院當時因應院內感染，指揮中心下令針對其相關接觸者的擴大回溯採檢民眾，並非指所有新冠肺炎公費採檢的民眾。

教育部說，由於該新聞稿所指對象未包含境外生，所以境外生採檢費用由指揮中心支應，學生無須先行墊付，其他衍生醫療及交通費用由學生負擔。