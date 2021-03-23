快訊

接種AZ疫苗後不僅背痠！陳時中曝：昨晚有點小發燒

史上首宗金金併過關！富邦金公布成功收購日盛金53.84%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外生來台採檢要繳千元掛號費 打臉政府「免費」承諾

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
境外生表示，來台採檢要繳1000元掛號費，與政府「免費」說詞前後矛盾。本報資料照片
境外生表示，來台採檢要繳1000元掛號費，與政府「免費」說詞前後矛盾。本報資料照片

境外生這個月陸續抵台，境外生權益小組表示，教育部和指揮中心已明確承諾境外生不用支付採檢、掛號相關費用，但境外生權益小組近日卻收到一名國立大學生求助，他卻被要求在居家檢疫期滿的採檢時支付1000元的天價掛號費。在聯絡教育部高教司後，該部門工作人員竟然表示「指揮中心並沒有說不可以收掛號費跟診察費」，質疑政府說法前後矛盾。

權益小組指出，這樣前後矛盾的說法讓人費解，1000元的費用也實屬荒唐，因為負責該同學採檢的聯新國際醫院急診掛號費僅500元。該生同時了解到，台北另一間國立大學的境外生，被要求繳2000元的掛號費，而負責採檢的萬芳醫院急診掛號費僅200元。

教育部表示，有關指揮中心所說「指揮中心將對於單純進行新冠肺炎公費採檢民眾，免收掛號費及診察費。」其適用對象指部桃醫院當時因應院內感染，指揮中心下令針對其相關接觸者的擴大回溯採檢民眾，並非指所有新冠肺炎公費採檢的民眾。

教育部說，由於該新聞稿所指對象未包含境外生，所以境外生採檢費用由指揮中心支應，學生無須先行墊付，其他衍生醫療及交通費用由學生負擔。

教育部 新冠肺炎 居家檢疫 境外生

延伸閱讀

花蓮國中女生打HPV公費疫苗 接種率8成8

境外生採檢遭收千元掛號費 教部：衍生費用自付

宜蘭唯一沒有跑道力行國小 獲體育署允諾優先補助改善

教團籲調降幼園師生比 教部：公共化達一定比率時研議

相關新聞

境外生來台採檢要繳千元掛號費 打臉政府「免費」承諾

境外生這個月陸續抵台，境外生權益小組表示，教育部和指揮中心已明確承諾境外生不用支付採檢、掛號相關費用，但境外生權益小組近...

幼教師生比近40年沒變過…教團疾呼通盤降 金門率先達標

少子化嚴峻，國中小生源少、教師多，師生比不斷下降，但幼兒園入園人數不減反升，師生比40年來都維持在1比15。教師團體及朝...

教團籲調降幼園師生比 教部：公共化達一定比率時研議

少子化嚴峻，國中小入學人數連年降，連帶師生比也降低，但幼兒園入園人數不減反升，師生比近40年卻都維持在1比15，教師團體...

北市學校近2成仍髮禁、1成有處罰 議員促儘速修正

台北市議員吳沛憶今在臉書表示，她函文要求教育局調查北市學校服儀狀況，教育局2月19日召開審查會議，調查結果是台北市仍有2...

紐時譽「解碼人腦開端」 江安世再獲國家講座

人腦為何能記憶和學習事物，至今是謎。清大腦科學研究中心主任江安世長期以深度約零點五毫米的果蠅大腦為研究對象，畫出全球首張...

新課綱現場／自然探究與實作模考 周五登場

新課綱上路，新增自然領域探究與實作課程，但探究課程沒有固定的教材教法，大考會怎麼考，教師、考生都摸不著頭緒。新北市日前完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。