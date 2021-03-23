北市推高中大學預修課程 26所公立高中可使用

台北市教育局推今與政治大學簽署合作備忘錄(MOU)締結策略聯盟，由政治大學提供實體授課與線上學習課程，提供給北市26所公立高中學生學習，教育局表示，未來高中不僅能和大學課程合作，還能與校外工會組織合作開課。

此次的簽約由北一女中為代表與政大簽署，合作備忘錄內容包括實體課程、暑期先修課程、夥伴高中專班課程、數位通識課程、微學分科課程、線上開放式課程等六種方式進行，讓北市高中學生可以自行選擇。

教育局表示，主要由政治大學提供實體授課與線上學習課程，透過由北一女為代表的台北市高級中學課程與教學發展工作圈團隊媒合，協助大學教授到夥伴高中開課並提供 豐富的學習資源，109學年度共有22間高中開始辦理，開設148門課程，共4735位學生參加。

北一女中校長陳智源表示，課程形態很多元有的學生選微課程、有的學生選線上課程，學生會去挑選適合自己的課程，雖然第一年數量比較少，沒辦法確保每位同學都選上，目前第二年辦理，課程數量已經達到讓每個學生都能選到想要的課程。

教育局表示，未來高中不僅能和大學課程合作，還能與校外工會組織合作開課，未來雙方訂定共同規畫開設課程、提供本市高中生相關學習資源，進行專題研究或選讀大學預修課程，學生可於入學後折抵學分，或是作為學習歷程檔案資料。