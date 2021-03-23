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教團籲調降幼園師生比 教部：公共化達一定比率時研議

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照
教育部。本報系資料照

少子化嚴峻，國中小入學人數連年降，連帶師生比也降低，但幼兒園入園人數不減反升，師生比近40年卻都維持在1比15，教師團體及朝野立委今召開記者會呼籲應將全國幼兒園師生比調降到1比12。教育部表示，會持續聽取各界意見，將於公共化達一定比率時研議。

全國教師工會總聯合會今與朝野立委召開記者會，共同呼籲教育部在衝公共化量的同時，也要顧及教育品質，將全國幼兒園師生比調降到1比12，目前全國金門縣政府已率全國之先，宣布從110學年起調降公幼師生比到1比12，唯獨受限法令，無法要求私幼跟上。

對此，教育部表示，依據「幼兒教育及照顧法」，3歲以上師生比是1比15，這是班級生師比的底標，各地方政府如財政允許，樂見自行調降。

教育部表示，擴展公共化為教育部施政主軸，有關降低生師比建議，會持續聽取各界意見，將於公共化達一定比率時研議。

教育部說，自「幼兒教育及照顧法」自2012年施行以來，明定公立國小附設幼兒園，應增置一名教保服務人員，教育部每年補助地方政府增置人力約1800人 ，另自109學年度起，另外補助公立專設園284園、增置1382人。

教育部 幼兒園 記者會

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