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屏東縣府教育處明訂規範　供民眾進校園露營

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東泰武國小佳興分校，列為縣內5處露營場地之一。本報資料照片
屏東泰武國小佳興分校，列為縣內5處露營場地之一。本報資料照片

高雄那瑪夏國中日前遭一對男女擅闖校園，甚至帶著帳篷潛入一樓過夜，隔天被發現，由於仍在防疫期間，且有校安疑慮，校方也緊急啟動相關措施處理。此事，也掀起校安話題，雖然屏東並未發生類似情況，但屏東縣政府教育處表示，有明訂規範，以及縣內特定校園可供露營場地，但仍須先向學校申請登記並遵守校方規範。

近日高雄瑪夏國中爆出，男女擅闖校園還露營過夜的事件，據縣府教育處，校安通報紀錄，屏東並無發生民眾擅自進入學校露營的情形。

教育處指出，為增進國人戶外生活體驗，促進親子感情，鼓勵親近大自然，並充分運用學校空間，以達校園多元活化的用途，訂有「屏東縣校園假日開放露營管理辦法」及屏東縣學校校園假日開放露營管理應注意事項，作為學校執行校園開放露營的相關依據。

教育處表示，縣內185縣道沿線規畫新豐國小、賽嘉國小、青葉國小、長榮百合國小及泰武國小佳興分校，建置5處露營場地，做為常態性或假日期間露營場地。

教育處強調，想前往學校露營的民眾，仍須事先向學校申請登記，並繳交相關費用，同時要遵守校方規範，才能進入學校露營。

露營 屏東縣政府 那瑪夏

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