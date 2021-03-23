快訊

快看！安卓手機今早爆大規模App閃退災情 教你4步驟搞定

1警殉職、至少10死！美國超市爆槍擊 1裸男被捕

幼教師生比近40年沒變過 教團疾呼通盤降 金門率先達標

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今與朝野立委召開記者會。記者趙宥寧／攝影
全國教師工會總聯合會今與朝野立委召開記者會。記者趙宥寧／攝影

少子化嚴峻，國中小生源少、教師多，師生比不斷下降，但幼兒園入園人數不減反升，師生比40年來都維持在1比15。教師團體及朝野立委疾呼教育部在衝公共化量的同時，也要顧及教育品質，應將全國幼兒園師生比調降到1比12。

全國教師工會總聯合會今與朝野立委召開記者會。全教總幼委會主委楊逸飛表示，全球最具指標性的幼教協會「全美幼兒教育協會」，針對幼兒年齡提出建議的師生比例，2歲以下是1比4、2至3歲至1比6到1比9、3到4歲是1比9、4歲到6歲是1比10，但台灣這39年來都是1比15，顯然還有很大努力空間，且幼托整合已經10年，若再不改，恐怕會拖過半個世紀。

金門縣率全國之先，今年8月起（110學年）公幼小班將降師生比至1比12，學生人數不減，每班將再增聘一名教師，不影響供應量。金門縣教育處長羅德水表示，為落實幼教公共化，將逐年開設2歲幼幼專班，預計113學年幼幼專班可過半，並自110學年起先降公幼小班師生比至1比12，明年調降大、中班，2年後金門所有公幼師生比均降至1比12，整體經費將增加1千多萬元。

清華大學附設實小附幼教師馮鈺璿表示，少子化讓孩子在家被過度照顧，常是爺爺奶奶爸爸媽媽顧一名幼兒，卻有不少幼兒「沒有媽媽的剪刀就不會吃飯」，習慣搭電梯後，甚至連樓梯都不會走，影響幼兒肌力發展，上課常坐不住容易分心，孩子常需要高度關懷，她認為，降低師生比，才能提升教學品質。

而在記者會中，國民黨立委林奕華、民進黨立委林宜瑾、民眾黨立委高虹安、時代力量立委王婉諭及國民黨立委萬美玲助理等人均出席，共同支持教育部調降幼兒園師生比。

林宜瑾表示，蔡英文總統投入大量預算在幼兒教育，教育部也打算在這會期修幼照法，應同步降低公幼師生比到1比12，由公幼引領私幼；高虹安則說，全國的幼教老師普遍有3高「高勞動、高情緒、高流動率」及3低「薪資低、福利低、保障低」，教育部規畫未來5年要增加5萬個公共化幼兒園招生名額，師資卻草草帶過。

立委王婉諭也以自身經驗分享，當小孩愈多，情緒負擔就愈大，幼教師亦同，因此師生比更低才能有更好的幼教品質，呼籲教育部能盡快排審；立委林奕華表示，育兒津貼雖然增加，但幼教品質也要通盤檢討，若增加幼教師員額，地方政府就勢必得增加經費，教育部應積極協助。

金門縣政府率全國之先，今宣布從110學年起調降幼兒園師生比到1：12。圖／金門縣教育處提供
金門縣政府率全國之先，今宣布從110學年起調降幼兒園師生比到1：12。圖／金門縣教育處提供

幼教 教育部 公幼

延伸閱讀

影／時力：兩岸春暖花開 也要民主防衛

「天下鮭心」瘋吃免錢壽司 台灣迷因梗圖連發：叫我鮭納王

學生自殺通報無法跨單位勾稽 潘文忠：會盡快整合

中職／藍綠立委共挺職棒 台南開幕戰林宜瑾、洪孟楷發雞排

相關新聞

畫出全球首張果蠅腦神經圖 江安世獲頒國家講座主持人

人腦為何能記憶和學習事物，至今仍是個謎。清華大學腦科學研究中心主任江安世長期以深度約零點五毫米的果蠅大腦為研究對象，畫出...

幼教師生比近40年沒變過 教團疾呼通盤降 金門率先達標

少子化嚴峻，國中小生源少、教師多，師生比不斷下降，但幼兒園入園人數不減反升，師生比40年來都維持在1比15。教師團體及朝...

紐時譽「解碼人腦開端」 江安世再獲國家講座

人腦為何能記憶和學習事物，至今是謎。清大腦科學研究中心主任江安世長期以深度約零點五毫米的果蠅大腦為研究對象，畫出全球首張...

新課綱現場／自然探究與實作模考 周五登場

新課綱上路，新增自然領域探究與實作課程，但探究課程沒有固定的教材教法，大考會怎麼考，教師、考生都摸不著頭緒。新北市日前完...

創新條例是否納私校與學士 潘文忠：先穩健再修正

立法院教文委員會今天審查國家重點領域產學合作及人才培育創新條例草案。國民黨立委鄭正鈐、林奕華詢問能否納入學士與私校，教育...

考招新制霧煞煞 自然探究與實作模擬考 新北首登場

新課綱上路，新增自然領域探究與實作課程，但探究課程沒有固定的教材教法，大考會怎麼考，教師、考生都摸不著頭緒。新北市日前完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。