幼教師生比近40年沒變過 教團疾呼通盤降 金門率先達標
少子化嚴峻，國中小生源少、教師多，師生比不斷下降，但幼兒園入園人數不減反升，師生比40年來都維持在1比15。教師團體及朝野立委疾呼教育部在衝公共化量的同時，也要顧及教育品質，應將全國幼兒園師生比調降到1比12。
全國教師工會總聯合會今與朝野立委召開記者會。全教總幼委會主委楊逸飛表示，全球最具指標性的幼教協會「全美幼兒教育協會」，針對幼兒年齡提出建議的師生比例，2歲以下是1比4、2至3歲至1比6到1比9、3到4歲是1比9、4歲到6歲是1比10，但台灣這39年來都是1比15，顯然還有很大努力空間，且幼托整合已經10年，若再不改，恐怕會拖過半個世紀。
金門縣率全國之先，今年8月起（110學年）公幼小班將降師生比至1比12，學生人數不減，每班將再增聘一名教師，不影響供應量。金門縣教育處長羅德水表示，為落實幼教公共化，將逐年開設2歲幼幼專班，預計113學年幼幼專班可過半，並自110學年起先降公幼小班師生比至1比12，明年調降大、中班，2年後金門所有公幼師生比均降至1比12，整體經費將增加1千多萬元。
清華大學附設實小附幼教師馮鈺璿表示，少子化讓孩子在家被過度照顧，常是爺爺奶奶爸爸媽媽顧一名幼兒，卻有不少幼兒「沒有媽媽的剪刀就不會吃飯」，習慣搭電梯後，甚至連樓梯都不會走，影響幼兒肌力發展，上課常坐不住容易分心，孩子常需要高度關懷，她認為，降低師生比，才能提升教學品質。
而在記者會中，國民黨立委林奕華、民進黨立委林宜瑾、民眾黨立委高虹安、時代力量立委王婉諭及國民黨立委萬美玲助理等人均出席，共同支持教育部調降幼兒園師生比。
林宜瑾表示，蔡英文總統投入大量預算在幼兒教育，教育部也打算在這會期修幼照法，應同步降低公幼師生比到1比12，由公幼引領私幼；高虹安則說，全國的幼教老師普遍有3高「高勞動、高情緒、高流動率」及3低「薪資低、福利低、保障低」，教育部規畫未來5年要增加5萬個公共化幼兒園招生名額，師資卻草草帶過。
立委王婉諭也以自身經驗分享，當小孩愈多，情緒負擔就愈大，幼教師亦同，因此師生比更低才能有更好的幼教品質，呼籲教育部能盡快排審；立委林奕華表示，育兒津貼雖然增加，但幼教品質也要通盤檢討，若增加幼教師員額，地方政府就勢必得增加經費，教育部應積極協助。
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