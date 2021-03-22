畫出全球首張果蠅腦神經圖 江安世獲頒國家講座主持人

人腦為何能記憶和學習事物，至今仍是個謎。清華大學腦科學研究中心主任江安世長期以深度約零點五毫米的果蠅大腦為研究對象，畫出全球首張果蠅全腦神經網路圖譜，被紐約時報評為「解碼人類大腦的開端」。

江安世今天二度獲頒教育部國家講座主持人，表示自己栽入腦科學研究是因「腦最複雜」。但他的成果能讓阿茲海默症等記憶退化疾病治療變簡單，也能提升AI水準，打造「像人一樣思考」的機器人。

江安世表示，人腦的神經結構細緻，假設腦是一顆地球，裡頭的每個神經連結都只如同10奈米的銅板。他先研究果蠅，並畫出果蠅的神經網路圖譜，有望應用於AI領域，讓機器人的學習、記憶、思考方式更接近生物。未來他想畫出人腦的神經網路圖譜，這是許多國家目前爭相研究的領域，也是未來10年最重要的世紀工程。

教育部今天也頒發國家產學大師獎，虎尾科技大學校長覺文郁是獲獎人之一，他長期深耕國內工具機與精密機械產業，由下而上協助國內工具機與精密機械產業轉型為智慧機械、智慧製造，落實產學合作。

覺文郁表示，感謝教育部增設此獎，讓產學合作的成果也能受到表彰。產學合作模式不斷革新，從建教合作、專利、技轉到創業，讓更多技職領域教師如魚得水。他感嘆，許多報章媒體常寫的新興技術，在國內中小企業的落實率不高。技專校院教師適合扮演業界與人才培育的橋樑，發揮所長來協助產業升級。

教育部今天舉行第24屆國家講座主持人、第三屆國家產學大師獎與第64屆學術獎頒獎典禮，共20名傑出學者獲獎，由蔡英文總統、行政院長蘇貞昌親自頒獎。

蔡英文表示，研究是漫長艱辛的道路，每個得獎者都付出無數心血，讓台灣不斷發展。就如同她去年出席頒獎典禮，當時推動防疫新生活，如今已邁向疫苗接種，更有兩家業者研發疫苗，進入第二期臨床試驗階段。

蘇貞昌則說，希望透過各種獎項，讓傑出者得到肯定，讓人才引領一代又一代的人才，持續替國人擘畫更好的將來。