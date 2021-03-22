考招新制霧煞煞 自然探究與實作模擬考 新北首登場

新課綱上路，新增自然領域探究與實作課程，但探究課程沒有固定的教材教法，大考會怎麼考，教師、考生都摸不著頭緒。新北市日前完成新題型紙本測驗研發，將於3月26日舉行全國首次市級自然領域探究與實作模擬考試。

多數學校將探究與實作課程安排在高二進行，高二生雖已上了一學期的探究與實作課程，但學期成果往往是以報告呈現，面對大考中心將把自然探究與實作納入學測與指考的自然科考題，多數考生仍抓不穩準備方向。

為解決教師獨自摸索探究與實作命題的壓力，並確認學生對課程學習內容的理解度，新北巿教育局邀各校自然領域教師組成跨校跨科命題小組，與國教署「探究與實作課程北區推動中心」合作，以自然領域課程綱要的精神，設計新題型紙本測驗，並邀請「大學入學考試中心」教授協助審題，提高試題信度與效度。

這項命題研討工作長達半年，藉由一系列的自然探究與實作教材教法工作坊，精準掌握新課程的學習目標與素養評量原則，共列出9大命題項目，讓教師命題能更精準。

北區推動中心執行秘書洪逸文表示，探究與實作考得是學生形成與界定問題的能力，包含發現問題、規畫與研究、論證與建模、表達與分享，即使沒親手做過實驗，但只要能判斷探究意義的問題，能讀懂圖表、解析問題敘述、了解實驗中的控制變因，並設定解決步驟，這些能力就可被「遷移」。

新北市教育局課程督學張純寧表示，考試時間共計50分鐘，將配合新課綱採綜合題型，內含單選、多選及非選題，每題平均配分，滿分100分。新北市共有44所高中，扣除兩所無自然組學生的高中，幾乎是全員到齊參加，另有9所外縣市間高中參加，預計4月15日公布成績，分析成果可作為各校課程或教學修正參考。