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台灣觀光學院停辦師生抗議 董事會聲明保障師生權益

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
台觀師生自救會、高教工會今天在台觀形象館前抗議，批評董事會沒有信守承諾。記者王思慧／攝影
台觀師生自救會、高教工會今天在台觀形象館前抗議，批評董事會沒有信守承諾。記者王思慧／攝影

台灣觀光學院確定停辦，師生組成自救會，指出董事會違背「保障學生念到畢業」的公開承諾，應保障既有學生原校畢業權利，才能討論停辦事宜，否則將反對到底。董事會發聲明指出，現階段保障學生受教權、確保原校系畢業選擇權及教職員權益。

台灣觀光學院近年因少子化，營運及財務持續惡化，董事會決議將朝停辦方向進行，報請教育部審議停辦計畫。台觀師生自救會、高教工會今天在台觀形象館前抗議，喊出「兌現原校畢業，拒當他校孤兒」、「董事會跳票落跑，教職生流離失所」等口號，批評董事會沒有信守承諾，籲請花蓮政府介入管理。

學生代表范同學說，3年前入主台觀的中信金、台運彩董事會，在入學時答應會讓學生念到畢業，現在卻違背承諾，不但逼老師離職、挪用教學器材、未聘足專任專業師資，甚至超支董事會費用。

教職員代表郭老師指出，因校方財務困難，全校教職員被欠薪約280萬元，許多教職員都身兼多職維持校務，認為董事會應爭取政府退場基金融資，補足欠薪，保障師生基本權益。

高教工會組織部主任林柏儀痛批，董事會「該做的事情不做」，對外宣稱因經費不足停辦，逼師生離開。即使教育部稱無法接管，不過董事會已對外宣稱要辭職，希望政府能調查嚴懲跳票的董事，保障學生權利。

台觀董事會17日發聲明指出，決議學校朝停辦方向進行，將依規定，盡速於4月7日召開臨時董事會議，討論停辦計畫。更強調歷屆董監事與教職員工，皆秉持公益，無私奉獻，雖因財務困難無以為繼，但熱心教育，愛護鄉土的熱情，永不改變。

台觀代理校長王燕軍回應，本月初已向師生辦公開說明會，都有用民主方式溝通過，對於師生組成自救會的抗議說法，不多做回應。

台灣觀光學院確定停辦，師生組成自救會，希望能原校畢業及補足欠薪。圖／資料照
台灣觀光學院確定停辦，師生組成自救會，希望能原校畢業及補足欠薪。圖／資料照
教職員代表郭老師指出，全校教職員被欠薪約280萬元，認為董事會應爭取政府退場基金融資，補足欠薪。記者王思慧／攝影
教職員代表郭老師指出，全校教職員被欠薪約280萬元，認為董事會應爭取政府退場基金融資，補足欠薪。記者王思慧／攝影

自救會 教育部 高教

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