7小時審53條！創新條例初審通過 禁陸資企業產學合作

為促進產學合作，教育部去年擬定國家重點領域產學合作及人才培育創新條例（簡稱創新條例），一共53條法案，今天在立法院教育及文化委員會花七小時快速初審通過，最快一個月內上路。此條例開放國立大學以一校設一研究學院為原則，學院要是半導體等國家重點領域。院內的人事編制、財務都獨立於學校，可由院長直接和業界簽約合作，同時也鬆綁招生，讓優秀的學士班大學生直接讀博士，修業年限也可調整。

創新條例規定每一學院要設三大委員會，包括由政府跨部會組織審議會，負責決議一研究學院能否設立；國立大學設監督會來監督學院營運；學院要自設管理會。這三個會是今天朝野立委爭議焦點，以審議會為例，原定組成人員為9到15人，政府代表不得少於五成。但考量國家重點領域恐變動，此條例牽涉部會恐從目前的教育部、科技部，擴及文化部、農委會等，故朝野決議將審議會組成人數提升為15到21人。

至於另兩個委員會，監督會原定政府代表占三分之一，研究生代表一人，產業代表二人，專任教師代表不得低於三分之一，其餘為校外學者專家；管理會規定政府代表和產業代表各占三分之一，其餘是專任教職員。立委高虹安等人認為學生代表定義不明、參與太少，故提議監督會增設學生會代表，管理會也加入研究學院的學生代表。此提議獲立委支持，故決議增設學生代表。

立委吳思瑤表示，應鼓勵參與產學合作的企業投入資源，提案規定企業至少出資六成。但教育部和部分立委擔憂此舉降低產業投入誘因，最後決議「企業投資的經費應高於政府」，也就是超過五成，並以三年為一單位，檢討及評估企業投資經費能否提升。企業回饋產學收入成果給學校的比率，也從5％提升為10％。

多名民進黨立委擔憂此條例淪為陸資入侵國立大學的標的，故立法院在許多條文增加附帶決議，禁止國立大學和陸資企業合作，企業投入的資金也不得有陸資。若企業涉及間接投資陸資給學校，審議會也將個案審理合理性，並在會議中納經濟部、陸委會等相關單位代表。陸資企業的定義比照經濟部投審會的定義。

高教工會批評，創新條例草案內容和馬英九政府在2014年提出的「自由經濟示範區特別條例」中有關教育創新部分幾乎相同，設計將國立大學割讓為外界控制的「租界」，恐侵害大學民主。此條例至今並無任何評估報告，從草案擬定到立院審查，未曾召開公聽會聆聽各界意見，太過草率。

高教司對此表示，創新條例規畫更嚴謹，周延設計有關研究學院運作的監督及管理機制。朱俊彰說，此條例另設退場機制，當學院運作與計劃書不符，且沒限期改善時，將遭停辦。