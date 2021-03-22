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上任以來教育預算提升25% 蔡英文：支持立法促產學合作

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部今天舉辦第24屆國家講座主持人、第三屆國家產學大師獎及第64屆學術獎頒獎典禮，共20名學者獲獎。松記者潘乃欣／攝影
教育部今天舉辦第24屆國家講座主持人、第三屆國家產學大師獎及第64屆學術獎頒獎典禮，共20名學者獲獎。松記者潘乃欣／攝影

教育部今天舉辦第24屆國家講座主持人、第三屆國家產學大師獎及第64屆學術獎頒獎典禮，共20名學者獲獎。蔡英文總統出席致詞表示，研究是漫長艱辛的道路，每一位得獎者都付出無數心血，讓台灣不斷發展。就如同她去年六月也出席頒獎，當時推動防疫新生活，如今已邁向疫苗接種，更有兩家業者研發疫苗，進入第二期臨床試驗階段。

蔡英文表示，第二次獲得此獎的清華大學教授江安世、台灣科技大學教授黃炳照，對台灣有重要貢獻。政府也透過政策延攬優秀人才，也投入教學創新，創新條例已在立法院審議中，讓學術研究更能帶動產業發展。

行政院長蘇貞昌出席致詞表示，江山代有才人出，各領風騷數十年，人才的養成不易，環境很重要。過去是威權體制，沒有尊重學術自由，是一代又一代的堅持，打造了民主環境，培養一代又一代人才。

蘇貞昌表示，蔡英文總統上任以來，教育預算從2600億元提升到3300多億元，成長近四分之一，國家用一切力量支持教育，希望培養人才。另也鬆綁法律，讓研究更有力進行，結合產業和各界撐起國家。

蘇貞昌說，希望透過各種獎項，讓傑出者得到肯定，讓人才引領一代又一代的人才，持續替國人擘畫更好的將來。國家感謝大家，請繼續發揮所長，讓國家越來越好。

蔡英文 蘇貞昌 疫苗

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