創新條例遭批抄襲馬政府自經區 教部：規畫更嚴謹

立法院教育及文化委員會今天審議行政院提出的「重點領域產學合作及人才培育創新條例」（簡稱創新條例），高教工會對此表示，此條例至今並無任何評估報告，從草案擬定到立院審查，未曾召開公聽會聆聽各界意見，此種草率立法引起學界憂心。

高教工會表示，創新條例的草案內容與邏輯，和馬政府在2014年提出「自由經濟示範區特別條例」中有關教育創新部分如出一轍，設計將國立大學割讓為外界控制的「租界」，並明訂其不受大學法、教育人員任用條例、國有財產法、政府採購法等法律管制，且掏空既有校園民主、教授治校、專業自治的現代大學民主治理模式，令人憂心。

高教工會指出，創新條例的設計，是要將國立大學讓予特定企業於其中設立「研究學院」，架空既有大學院務會議與三級教評會的大學內部民主治理，改由政府與財團能握有三分之二席次的「管理會」控制，並且其院長毋須具有大學教師資格即可擔任。

工會也說，此設計讓教師聘任可由「產學會」決定而繞過教評會，學雜費可自由調整，學院財產可不受預算法、政府採購法和國有財產法等規範，可將學校不動產與動產提供企業開發與營運，收益回饋國立大學比率（5%）卻比現行產學合作機制（管理費20％為原則）還差，設立之後，校務會議主動想停辦也沒辦法。

工會批評，此種設計形同將國立大學割讓為「財團租界」，肢解國立大學的公共性，並且根本迥異於既有產學合作方式與大學法制。若立院草率任其闖關通過，不只將創造國立大學的租界區塊，未來也將對一般體制造成蠶食鯨吞的示範效應，恐造成台灣高等教育的重大災難。

教育部高教司回應，創新條例和自由經濟示範區「教育創新」規畫嚴謹程度不同，創新條例草案對於研究學院運作的監督及管理機制已有周延設計，包括由政府跨部會組成審議會、國立大學設監督會及研究學院設管理會。

高教司表示，創新條例是協助大學盤點環境，適度突破現行法規侷限，建立可防可控場域小規模推動，以8年至12年方式設立研究學院，讓產官學有效有序參與，共同培育並引導高階科學技術人才進入產業。

其次，高教司說，研究學院以一校一院為原則，規模約僅240名碩博士生；而一個研究學院規劃編制內教師約15名，編制外教師是以延攬業界人士為主，並可合聘校內其他學院教師。相較之下，自由經濟示範區中的教育創新並無類此場域規模、辦理年限等規畫。

高教司表示，創新條例藉由放寬大學組織、人事、財務、設備資產、人才培育及採購等事項，讓產官學得以在可控可防範圍內共同參與運作。也有完善退場機制，一旦研究學院經營規畫及績效不佳，改善計畫經監督會認定無效須停辦者，研究學院即須提出停辦計畫，經管理會及監督會審議，送校務會議通過，報主管機關核定後停辦。

教育部也說，創新條例已限制研究學院來自合作企業資金，要高於政府資金。教育部也會逐年檢視決算情形，未達成者，將令其限期改善。