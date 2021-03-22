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立委、市議員聯手爭預算 台中僑孝國小運動場9月前修妥

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯區僑孝國小的運動場和籃球場超過20年未整修，到處龜裂、凹陷，造成不少學童跌倒受傷。圖／立法委員莊競程提供
台中市北屯區僑孝國小的運動場和籃球場超過20年未整修，到處龜裂、凹陷，造成不少學童跌倒受傷。圖／立法委員莊競程提供

台中市北屯區僑孝國小的運動場和籃球場超過20年未整修，到處龜裂、凹陷，造成不少學童跌倒受傷，經立法委員莊競程與市議員曾朝榮爭取共近500萬元經費，預計6月中旬動工整修，9月開學前完工，提供學童安全運動環境。

莊競程上午說，他去年6月拜訪僑孝國小，校長游榮祥反應校地狹小，校園裡是3棟大樓圍著一座運動場，運動場需結合籃球場、躲避球場、樂樂棒球、排球等場域作多功能使用，但因年代久遠，到處可見裂縫，凹陷與補丁，亟待整修改善。

他說，自己學生時代是學校田徑隊，對運動場特別有感情，且跑道是學生重要的運動空間，受損對學童影響很大，因此結合市議員曾朝榮積極爭取運動場設施修繕及更新補助經費495萬元，以強化校園生活機能，滿足學童多元化體能訓練。

校長游榮祥指出，運動場最近一次整修時間在2000年，距今已21年，PU層以及AC層已嚴重積水，且多功能球場鋪面均遭水滲透，產生裂縫，且排水溝崩壞嚴重，球場已出現凹陷情況，無法做小規模修補，不但學童使用不便，更嚴重影響學童運動安全。

莊競程說，經向教育部體育署長張少熙爭取，體育署同意核定補助經費70%，計346萬5千元；另台中市政府教育局將補助30%，計148萬5千元；預計6月中旬進行施作工程，希望趕在9月開學前完工，提供學生最好的開學禮物。

曾朝榮服務處主任曾咨耀認為，學習效益與運動有很大的正面觀，好的運動環境，對於學習一定有加分效果，因此，改善校園運動基本設施，讓學生有個優質與安全的運動環境，刻不容緩。

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