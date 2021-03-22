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苗商女籃隊長潘琦正取台灣師大 3劍客再添生力軍

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國立苗栗高商女籃隊長潘琦是隊中靈魂人物，如願正取國立台灣師範大學運動競技系。圖／吳喜松提供
國立苗栗高商女籃隊長潘琦是隊中靈魂人物，如願正取國立台灣師範大學運動競技系。圖／吳喜松提供

國立苗栗高商女籃升學再傳捷報，隊長潘琦正取國立台灣師範大學運動競技系，加上台灣師大目前陣中的苗商三劍客，U18中華女籃國手大三徐詩涵、大二廖怡婷、陳映慈，苗商女籃總教練吳喜松期待生力軍加入，苗商子弟兵持續在籃壇發光發熱。

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽昨天落幕，台灣師大女籃屈居亞軍，整個賽事徐詩涵、廖怡婷、陳映慈，都有一番表現，吳喜松說，3人是苗商女籃連續兩年拿下全國高中籃球聯賽HBL高女甲組第5名的三劍客，效力台灣師大女籃，又成為苗商三劍客，潘琦將加入台灣師大女籃團隊。

潘琦是苗商女籃的靈魂人物，散發領袖魅力，球風剽悍，3分球、快攻及防守等方面都拿手，助隊第17次進入HBL決賽8強，拿下第7名，她也如願正取台灣師大，全校師生都與有榮焉，苗商女籃先前放榜還有胡允、華菁菁，錄取國立高雄師範大學運動競技與產業系。

台灣師大 學運 升學

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