創新條例闖關立院 高教工會：助長大學中的企業殖民地

教育部為鼓勵產學合作，研擬「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」（簡稱創新條例），明天將於立法院審議。此法開放國立大學以一校設一獨立學院為原則，學院要是半導體等國家重點領域。院內人事編制和財務獨立於學校，院長就能和業界簽約合作。高教工會表示，許多打著「研究學院」名號成立的單位，將成為國立大學中的企業殖民地，此法恐肢解校園民主，賤賣國立大學。

教育部高教司長朱俊彰日前表示，此法開放國立大學以一校設一獨立學院、長期經營八到12年為原則，院內人事編制和財務獨立於學校，院長就能直接和業界簽約合作。另放寬財產法，各獨立學院可自訂設備資產監督管理規定，有望單獨使用一棟樓。財務上可設獨立預算並專款專用，另也鬆綁招生，讓優秀的學士班大學生直接讀博士，修業年限也可按需求調整。

草案指出，獨立學院要設「管理會」，政府代表和產業代表各占三分之一，其餘是專任教職員。管理會負責擬定營運大方針，並設院長一人，綜理院務和執行管理決議。

朱俊彰說，此法先以小規模推動，運行成果將作為未來推動其他高教鬆綁的依據。高教無法一次性全面鬆綁，以招生為例，如果開放所有學士班學生直接讀博士，可能會出現品質管理問題。

他指出，創新條例希望催生的獨立學院，就如日前教育部次長劉孟奇所說的「小工研院」。蔡英文總統近期指示，盼頂尖大學設立「半導體學院」，也是此法的一環，希望藉此培育重點領域人才，解決「六成博士畢業後留在學界，但多數需要博士的研發，卻在業界端進行」的困境。他相信研究能量充足的大學，都會積極投入此事。

高教工會表示，根據此法，在名為「研究學院」的企業殖民地內，學院的監督、管理及主管產生、聘任機制，不但不再受大學法相關規定限制，而且不再是教授說了算，而是管理會說了算。管理會的產業代表和政府代表分別占三分之一席，企業和政府成為研究學院的實際掌控者。教授治校的校園民主傳統被擋在了研究學院之外。

工會表示，企業花錢成立國立大學的研究學院，不僅獲得這塊「殖民地」的主導權，還可以進一步獲得大學內國有財產的管理權。雖然大學不會冒然將國有財產轉移給企業殖民地，但面對真金白銀的研發經費、企業贊助，難保此案通過後不會出現賤賣國立大學的問題。

高教工會也說，創新條例恐讓產學合作變了樣，未來企業進入大學，主導研究學院養人才，自己進行研究。這些研究學院培養的人才、研發成果恐難像過去一樣協助學術和整體產業，反而變成投資企業的獨占。