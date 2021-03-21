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青少年憂鬱症盛行率倍增 民眾籲國中健體課教心理疾病

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
孩子心理健康問題急需關注。示意圖，圖非新聞當事人。本報資料照片
孩子心理健康問題急需關注。示意圖，圖非新聞當事人。本報資料照片

近日有民眾公共政策網路參與平台提案（https://join.gov.tw/idea/detail/faab8368-ee75-497c-bc7e-4c4cb818e50c），指出青少年憂鬱症盛行率近50年增加三倍，且高達84.2％的青少年曾感到憂鬱，其中約七分之一的的人每天都會感到憂鬱。民眾呼籲，國中健康與體育課綱應特別分出精神、心理疾病的疾病教育單元。這項提案在兩個月內獲5000人附議，教育部將公開回應此訴求。

提案人陳馨表示，很多纖細敏感的青少年，不知道自己得了憂鬱症，他們選擇向他人傾訴煩惱，卻得到了「假鬼假怪」之類的評論。這導因於健康與體育課綱卻沒有加入學習心理、精神疾病的章節，只教導學生如何自我調適。但學生可能已患憂鬱症的時候，只透過自我調適，恐找不到解套。

陳馨引述衛福部統計，2019年15到24歲人士，有257人因心理因素輕生，是此年齡區段人士第二高的死因。衛福部在各衛生所設置免費的諮商服務，已經有七到八成的普及率，甚至設有安心專線供民眾使用。若這些管道可以藉由課綱宣傳、普及，或許有更多徬徨的生命可以被拯救。

陳馨表示，國中健康與體育課綱若分出精神、心理疾病的疾病教育單元，學生將可攫取知識、同理相關人士。遇到困難時，也可以因為學過提供協助的管道，而能得到協助。患心理疾病的學生也更能被大眾理解，不需獨自面對更多且過重的壓力，並造就台灣更和諧、包容的社會風氣。

另有民眾在此提案網頁留言，表示此類知識應是綜合領域的輔導科教師專長，不是健康與體育，他贊成在輔導科裡面著重此部分。

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憂鬱症

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