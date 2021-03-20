新北鼓勵在地就學 繁星推薦錄取大學成果亮眼

新北市府教育局表示，鼓勵在地就學，支持各校跨國、跨校、跨學制、跨領域合作提出創新教育方案，反映在今年高中繁星推薦成果，錄取學生超過8成6為新北在地就學的國中畢業生。

教育局今天表示，自民國108年開始推動「新北創新教育加速器計畫」，採用美國矽谷企業加速器的協作與共創精神，讓各界提供執行方案經費與資源，與市府一起投資教育，以提升新北市教育競爭力與合作力。

教育局表示，為獎勵在地優秀學生就近入學，除創新教育方案，也以適當比例的獎學金鼓勵在地就學，提升新北市學生在地就學比例。這些優秀學子在地就學成效，也反映在今年各校繁星推薦的成果上。

教育局統計，今年繁星推薦的錄取學生中，超過8成6以上為3年前選擇在地就學的新北國中畢業生，顯見在地就學展現成效。其中，有886名是台灣大學、清華、交通、政治、成功、台灣師範、中央、中興等國立大學。

教育局說，明德高中新住民子女陳佩妏因家境困苦，國中畢業後就近選擇明德高中入學，並在校內工讀、爭取助學金機會。她以優秀成績爭取校內語文實驗班，維持優異成績錄取台灣大學財金系。她是明德高中第1位以繁星推薦「希望組」管道錄取台大的學生。

另外，雙溪高中學生謝泯諺生長於隔代教養的單親家庭，與爺爺一起生活，高中為節省通勤時間選擇在地就學，繁星錄取台灣大學護理學系，也是雙溪高中成立高中部25年來，第1名錄取台大的學生。

錄取政治大學民族學系的黃雨柔在平溪國中畢業後，透過完全免試進入雙溪高中，她想要學習少數族群的文化及歷史，希望能為台灣社會貢獻心力。

丹鳳高中學生羅濟恩認同新北市在地就學，在福營國中畢業後，放棄師大附中選擇丹鳳高中數理實驗班就讀，並全神貫注於學習，對專題研究桌遊數學有興趣，果然以亮眼成績錄取台灣大學資工系。

新北高中楊宇正錄取台灣大學人類學系，校方說，楊宇正目標明確、堅定，一心想要進入全台最頂尖大學拓展視野，勇於挑戰後圓夢。