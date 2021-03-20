台大癌醫正式改為台大醫院分院 教師再籲公開捐贈契約

永齡基金會前後捐助200億元現金與醫療儀器供台灣大學興建癌醫中心醫院，過去有教師質疑學校是否掌握主導權，並要求公開捐贈契約內容。台大今天表示，不是台大不公布，而是永齡基金會不願公開，若台大擅自公開內容，恐怕會引來訴訟爭議。此外，原編制獨立的癌醫中心醫院，今也正式改列為台大醫學院附設醫院分院。

永齡基金會自2007年起規畫合作備忘錄，前後捐贈200億元資金及儀器供台大建置癌醫中心，包含癌醫、質子設備、輻質中心、生醫工程館，並提供癌醫開院設備與營運資金，寶佳集團去年捐贈10億元醫療儀器設備給癌醫。

不過，台大校長管中閔在去年10月的校務會議中指出，癌醫中心每月虧損約新台幣4000多萬元，恐影響校務發展，將癌醫中心改為台大醫院的分院，讓人員和資源可以互相支援，改善經營效率，全案也獲表決通過。

台大今日召開校務會議，會中決議正式廢止「醫學院附設癌醫中心醫院組織規程」，並通過「醫學院附設醫院癌醫中心分院組織規程」。台大癌醫中心院長楊志新說，日前報部，教育部已同意改制。

過去多位教師要求公開永齡捐贈癌醫中心合約細節。台大財務長廖珮真表示，依國立大學校院管理及監督辦法，學校定期將捐贈者姓名、內容物、時間及用途刊登於學校網站，但捐贈者不願學校公布名稱或姓名者，得僅就其他部分公告，該條規定也並未要求公開「捐贈契約書」。

廖珮真說，台大有向永齡基金會徵詢是否願意公開捐款契約書，但永齡不同意公開，為尊重捐贈方意願，保障捐贈方隱私，因此無須公開捐贈合約書內容；管中閔也補充，永齡基金會已明確表達「不公開」，他能理解校務會議代表想看，但受限捐贈方不願意公開，「不是台大不公布」。

台大電機系特聘教授吳瑞北則質疑，管監辦法並無限制不得公開契約，永齡最初說要捐款150億元，卻與學校公布的金額落差極大，寶佳集團捐10億，也未見台大財務揭露。他也說，「媒體可以刊登（合作備忘錄），但校務會議代表卻不能看？」，若台大怕打官司，那也不用聘用法務人員。

台大法務長陳聰富表示，管監辦法有名列應該公開事項，沒有名列的部分，就行政機關立場就是「少公開微妙」，避免侵害權利。他也提醒，永齡跟台大間的契約是「私人契約」，若台大主動公開，但對方不願意公開，恐會引來訴訟風險。

至於捐款金額與財務揭露落差，廖珮真表示，永齡有捐現金也捐設備，寶佳則是捐10億元實務設備，但實物捐贈涉及驗收，要等設備入帳後，才能開立實物捐贈。如台大癌醫中心蓋了10幾年，至今還沒蓋完，也無法認列金額。

管中閔則表示，外界捐錢給台大做事，應尊重捐贈者意願，但若校務會議代表仍有疑問，建議可循政府公開法提出訴訟，由法院判決是否公開捐贈契約。「是捐贈方不願意我們公布，不是台大不公布」。