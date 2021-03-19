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新建校舍屋頂模板塌陷 金門開瑄國小盼如期完工

中央社 / 金門縣19日電
金門縣金湖鎮開瑄國小校長孫麗琪19日表示，校舍新建工程發生屋頂模板塌陷事件，幸無人員傷亡；工程將在事故原因釐清後恢復，研判不會影響預訂9月的完工時程。中央社
金門縣金湖鎮開瑄國小校長孫麗琪19日表示，校舍新建工程發生屋頂模板塌陷事件，幸無人員傷亡；工程將在事故原因釐清後恢復，研判不會影響預訂9月的完工時程。中央社

金門縣金湖鎮開瑄國小校長孫麗琪今天表示，校舍新建工程發生屋頂模板塌陷事件，所幸無人員傷亡，有驚無險；工程將在事故原因釐清後恢復，研判不會影響預訂9月的完工時程。

開瑄國小校舍及戶外運動場新建工程17日進行混凝土澆置，原本計畫從上午7時進行到晚間10時；但當晚7時左右，施工人員發現B區2樓視聽教室屋頂模板有異樣，立即撤離現場人員，約15分鐘屋頂模板塌陷。

工程現場位在校長室後方，孫麗琪表示，當晚7時許她回到辦公室，意外發現工地無人施工，稍後才知道模板塌陷。

縣府工務處表示，影響施作範圍為B區2樓一間教室（視聽教室），教室面積約144平方公尺，塌陷的模板投影面積72平方公尺，所幸施工現場並無人員傷亡。基於安全考量，這個區域已暫停施工。

相關單位已到現場勘查並檢討，監造單位及專案管理單位表示施工前都依規定完成檢查，廠商初步研判屬施工不慎所致。

工務處表示，縣府已即刻指示施工團隊立即在現場採取安全管制作為，並責成施工廠商及建築師事務所技師及建築師研擬適當改善方案，並彙整檢討報告就詳細發生原因及未來改善方案、預防措施等提出說明，防範類似情事再度發生。

孫麗琪表示，施工區與學生學習區完全分開，加上施工圍籬嚴密，一般人無法進入，學生更不會接近，也不會影響學校教學。她說，事故釐清後，相信施工單位更注意工安與施工品質，校方對未來新校舍充滿信心。

開瑄國小有304名學生。校方表示，新校舍工程旨在打造「金門新書院運動」，興建與自然共生的學園，校園廊道如同聚落街道，教室單元如同一個個家戶，有獨立的前後院。工程預定9月1日落成。

金門 建築

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