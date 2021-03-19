綠委批表揚統戰文獲獎學生 校長：大人問題別加入教育

民進黨立委郭國文今指出，大陸福建平潭政府舉辦兩岸青少年好家風好家訓徵文大賽，台灣有學生參加並獲獎，其中還有學校為此表揚學生，認為校長敵我意識不分。新北板橋文德國小校長李慧美說，基於教育立場，單純鼓勵學生很棒而已。

李慧美說，學校只要學生得獎就會在學校朝會公開宣揚，單純只是鼓勵孩子各方表現，並沒有這麼複雜化，若認為這樣會複雜化，可以把首頁照片下架，但真的只是為了鼓勵學生。

至於比賽的性質，李慧美指出，學校學生很多，家長帶學生參與比賽，學校並不會過問，只是會單純在教育立場，表揚孩子很棒而已，沒有想太多，這項比賽應該只是學生的學術性比賽。

至於未來是否把關比賽項目，李慧美說，只要學生有好的表現，基於教育立場都要鼓勵，其他問題是大人問題，不要加入教育。