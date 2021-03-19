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同鮭魚盡！男大生改名「張鮭魚之夢」才知用完三次機會

嘉義市府跟進改名之亂 同名這27校可獲科學大禮

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今年7月舉辦「科學168教育博覽會」，只要名字中有科學或嘉義市的國中小校名，私訊臉書粉專可獲限量禮物。記者林伯驊／翻攝
嘉義市政府今年7月舉辦「科學168教育博覽會」，只要名字中有科學或嘉義市的國中小校名，私訊臉書粉專可獲限量禮物。記者林伯驊／翻攝

這兩天全台多人衝著連鎖迴轉壽司店的優惠改名「鮭魚」，嘉義市政府仿效行銷手法，宣布今年「科學168教育博覽會」，參加的雲林、嘉義縣市及台南民眾，只要名字中有「科學」兩字，或任1間嘉義市的國中、國小「校名」，前100名私訊市府教育處臉書粉專，可獲贈限量科學商品大禮。

教育處公布，嘉市的國中有大業、北興、玉山、嘉義、北園、民生、南興、蘭潭；國小有大同、世賢、志航、林森、崇文、港坪、嘉北、興安、蘭潭、北園、民族、文雅、宣信、精忠、僑平、育人、博愛、興嘉、垂楊。

有嘉義市民得知此活動，打趣舉例世賢國小校長翁崇文，名字就與崇文國小一樣，就可優先領取獎品。

教育處指出，今年7月24日至29日辦理「科學168教育博覽會」活動，辦在港坪運動公園、文中五、港坪風雨球場及周邊場地，同一期間，暌違12年「全國科展」再次回到嘉市，於7月26日至30日，辦於嘉義大學蘭潭校區。

教育處表示，於科學168博覽會開幕前，將可以證明同音、同字的證件，例如學生證或者身分證明文件，私訊給「嘉義市政府教育處 Cy-Edu」小編，有機會獲得限量科學商品大禮，限量100份。

嘉義 蘭潭 壽司

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