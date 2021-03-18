新北校園8月啟用數位點名 成績秒查成績單藏起來沒用

新北市教育局今宣布，8月新學年度起，全市公立國中小啟用新北校園通APP「數位簽到」，學校老師可直接用平板點名、確認出缺席，並以手機推播方式通知家長，家長也可透過手機查詢孩子成績、營養午餐、課表，瞭解在校狀況。另針對資安及帳號盜用問題，教育局表示，APP經過新北資訊中心安全檢測，帳號也須以手機簡訊驗證。

教育局指出，未來家長可以APP幫學生請假，老師審核後回傳確認訊息；老師則用各班配置的平板及無線AP數位點名，並連線學務處，透過APP推播未到校訊息給家長，另也可電話聯繫。最後，全市學校缺勤報表將依各分區、假別及學校連線給教育局，取代各校每日填報。

新北市長侯友宜今至永和區頂溪國小體驗後表示，數位簽到落實行政減量、提升行政效能，也可讓教育局即時掌握各校相關數據，「家長、老師都輕鬆」；教育局長張明文表示，防疫期間每日須統計全市學生請病假狀況，過去由各班、各校、教育局逐層回報統計，未來APP即可自動連線彙整，甚至掌握每天有多少學生發燒、居家隔離、居家檢疫。

對於新北校園原預定在今年全面啟用刷卡簽到，如今卻改成數位簽到；張明文回應，去年在江翠國小及二重國中試辦後，擔心若未來全市學生皆刷卡簽到，恐在班級前大排長龍，另全市國中小超過一萬班，建置刷卡機經費超過七千萬，因此改推數位簽到，更省時、省錢、方便。

針對資訊安全及帳號盜用問題，教育局回應，APP經過新北資訊中心安全檢測，且家長申請帳號須填寫孩子學籍資料，並以手機簡訊驗證，另也會同步連線後台的新北學籍系統，確認是該學生家長的手機號碼才會通過。APP已開放家長下載，各校可自行規畫試用，新學年度起全市正式啟用。

頂溪國小校長柯志賢表示，目前全校已有6成家長試用，狀況良好，也節省許多行政時間；頂溪國小四年級學生家長蘇筱喻說，APP請假相當方便，還可直接查詢孩子成績、午餐吃什麼、借什麼書。