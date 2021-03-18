快訊

【太陽花揭密／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

旅遊泡泡返台上班不可接觸人群！ 指揮中心：櫃姐等職業恐需短暫轉內勤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北校園8月啟用數位點名 成績秒查成績單藏起來沒用

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜(中後)今至永和區頂溪國小體驗新北校園通APP數位點名功能。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(中後)今至永和區頂溪國小體驗新北校園通APP數位點名功能。記者吳亮賢／攝影

新北市教育局今宣布，8月新學年度起，全市公立國中小啟用新北校園通APP「數位簽到」，學校老師可直接用平板點名、確認出缺席，並以手機推播方式通知家長，家長也可透過手機查詢孩子成績、營養午餐、課表，瞭解在校狀況。另針對資安及帳號盜用問題，教育局表示，APP經過新北資訊中心安全檢測，帳號也須以手機簡訊驗證。

教育局指出，未來家長可以APP幫學生請假，老師審核後回傳確認訊息；老師則用各班配置的平板及無線AP數位點名，並連線學務處，透過APP推播未到校訊息給家長，另也可電話聯繫。最後，全市學校缺勤報表將依各分區、假別及學校連線給教育局，取代各校每日填報。

新北市長侯友宜今至永和區頂溪國小體驗後表示，數位簽到落實行政減量、提升行政效能，也可讓教育局即時掌握各校相關數據，「家長、老師都輕鬆」；教育局長張明文表示，防疫期間每日須統計全市學生請病假狀況，過去由各班、各校、教育局逐層回報統計，未來APP即可自動連線彙整，甚至掌握每天有多少學生發燒、居家隔離、居家檢疫。

對於新北校園原預定在今年全面啟用刷卡簽到，如今卻改成數位簽到；張明文回應，去年在江翠國小及二重國中試辦後，擔心若未來全市學生皆刷卡簽到，恐在班級前大排長龍，另全市國中小超過一萬班，建置刷卡機經費超過七千萬，因此改推數位簽到，更省時、省錢、方便。

針對資訊安全及帳號盜用問題，教育局回應，APP經過新北資訊中心安全檢測，且家長申請帳號須填寫孩子學籍資料，並以手機簡訊驗證，另也會同步連線後台的新北學籍系統，確認是該學生家長的手機號碼才會通過。APP已開放家長下載，各校可自行規畫試用，新學年度起全市正式啟用。

頂溪國小校長柯志賢表示，目前全校已有6成家長試用，狀況良好，也節省許多行政時間；頂溪國小四年級學生家長蘇筱喻說，APP請假相當方便，還可直接查詢孩子成績、午餐吃什麼、借什麼書。

教育局補充，成績查詢只會以優、甲、乙等第顯示，並以期中考、期末考等大考為主，目的是讓家長掌握孩子學習狀況；另若部分家長未使用APP，仍會以電話方式確認孩子出席狀況。

新北市教育局今宣布，8月新學年度起，全市公立國中小啟用新北校園通APP數位簽到。記者吳亮賢／攝影
新北市教育局今宣布，8月新學年度起，全市公立國中小啟用新北校園通APP數位簽到。記者吳亮賢／攝影
8月新學年度起，新北市公立國中小啟用「上課yo!」新北校園通APP，學校老師可直接用平板點名、確認出缺席，並以手機推播方式通知家長，家長也可透過手機查詢孩子成績、營養午餐、課表。記者吳亮賢／攝影
8月新學年度起，新北市公立國中小啟用「上課yo!」新北校園通APP，學校老師可直接用平板點名、確認出缺席，並以手機推播方式通知家長，家長也可透過手機查詢孩子成績、營養午餐、課表。記者吳亮賢／攝影
過去學校老師每日以電話方式確認學生出缺席，未來可用APP掌握。記者吳亮賢／攝影
過去學校老師每日以電話方式確認學生出缺席，未來可用APP掌握。記者吳亮賢／攝影

教育局

延伸閱讀

新北校園通APP數位點名 學生請假線上化

台南連日紅害 教育局啟動緊急應變措施

侯友宜：新北擬建2投入站 自己水肥自己承擔

新北捷運站密度 2030超越東京

相關新聞

逛故宮不能「蹲下來」？吳密察：重新檢視展場參觀規定

參訪故宮時不能蹲下來、也不能坐在地上？立委范雲今天立院質詢故宮院長吳密察時表示，收到民眾投訴，故宮要求觀眾不能蹲下來，但...

新北校園8月啟用數位點名 成績秒查成績單藏起來沒用

新北市教育局今宣布，8月新學年度起，全市公立國中小啟用新北校園通APP「數位簽到」，學校老師可直接用平板點名、確認出缺席...

偏鄉小校學生數增 台南佳里子龍國小斥資3千萬蓋新校舍

台南市佳里區子龍國小教學大樓新建工程今天上午9時30分，在台南市長黃偉哲、前教育部長吳清基、教育局局長鄭新輝與蔡秋蘭、蔡...

台南連日紅害 教育局啟動緊急應變措施

台南市連續兩個多月來空氣品質普遍不好，家長及環保團體今天促請學校做好空品狀況掌握，不要已紅害了，小朋友還在戶外運動。教育...

弘光大三生研發保健茶飲 還沒畢業就創業當生技老闆

弘光科技大學食品科技系大三學生郭力瑋，在老師鼓勵下，參加學校衍生新創事業團隊，結合校內外資源，創立「力冠生物科技股份有限...

家長的怒吼：孩子的成長不能等待 不能成為空汙吸塵器

今天台南空氣品質仍不佳，上午處於紅害狀態。台南社大環境小組及空汙防護自救會等團體，今天指空汙品質長期未明顯改善，傷害到孩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。