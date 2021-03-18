逛故宮不能「蹲下來」？吳密察：重新檢視展場參觀規定

參訪故宮時不能蹲下來、也不能坐在地上？立委范雲今天立院質詢故宮院長吳密察時表示，收到民眾投訴，故宮要求觀眾不能蹲下來，但民眾是為了陪小孩子看展覽裝置才蹲下來，如此規定對親子觀眾非常不友善。

吳密察表示，故宮過去展場光線不足，為了秩序和安全起見，的確有「不能觀眾蹲下來」。但此次觀眾的投訴是「同仁的不小心」，觀眾蹲下來是因為裝置設計在地面，媽媽是為了跟小孩解釋才蹲下來，他為同仁的反應感到抱歉。

范雲表示，許多觀眾反應故宮許多規定對兒童不友善，包括「不能就地坐下」等規定，大英博物館曾針對兒童觀眾打造12條導覽路線、還設計活動讓孩子坐在地上，希望故宮能多為小觀眾設想。

吳密察回應，過去故宮因為觀眾人潮擁擠，展場第一線人員會以維持秩序為第一要務，包括瓶裝水、大型背包不能帶入展場，但不符合現代博物館的需求。他承諾會重新檢視過去以「維持秩序」為主要原則的參觀規定，做出符合時代的修正。

根據故宮展場參觀須知，第一條「 嚴禁攜帶各類違禁及危險物品、食物、液體、瓶罐等進入展場」，第五條「請勿追逐嬉戲、飲食、吸煙、倒臥座椅、就地而坐、脫鞋及拋棄紙屑、雜物」，第8條「請將背包、旅行袋、行李箱（超過A3大小隨身物件）等寄存寄物處」。瓶裝水、背包都不能帶入展場，「就地而坐」也在禁止之列，但並無「不能蹲下」的規定。