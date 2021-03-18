快訊

【太陽花揭密／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

旅遊泡泡返台上班不可接觸人群！ 指揮中心：櫃姐等職業恐需短暫轉內勤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逛故宮不能「蹲下來」？吳密察：重新檢視展場參觀規定

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮有針對孩童設計的兒藝中心，卻仍被認為對小觀眾不友善。記者陳宛茜／攝影
故宮有針對孩童設計的兒藝中心，卻仍被認為對小觀眾不友善。記者陳宛茜／攝影

參訪故宮時不能蹲下來、也不能坐在地上？立委范雲今天立院質詢故宮院長吳密察時表示，收到民眾投訴，故宮要求觀眾不能蹲下來，但民眾是為了陪小孩子看展覽裝置才蹲下來，如此規定對親子觀眾非常不友善。

吳密察表示，故宮過去展場光線不足，為了秩序和安全起見，的確有「不能觀眾蹲下來」。但此次觀眾的投訴是「同仁的不小心」，觀眾蹲下來是因為裝置設計在地面，媽媽是為了跟小孩解釋才蹲下來，他為同仁的反應感到抱歉。

范雲表示，許多觀眾反應故宮許多規定對兒童不友善，包括「不能就地坐下」等規定，大英博物館曾針對兒童觀眾打造12條導覽路線、還設計活動讓孩子坐在地上，希望故宮能多為小觀眾設想。

吳密察回應，過去故宮因為觀眾人潮擁擠，展場第一線人員會以維持秩序為第一要務，包括瓶裝水、大型背包不能帶入展場，但不符合現代博物館的需求。他承諾會重新檢視過去以「維持秩序」為主要原則的參觀規定，做出符合時代的修正。

根據故宮展場參觀須知，第一條「 嚴禁攜帶各類違禁及危險物品、食物、液體、瓶罐等進入展場」，第五條「請勿追逐嬉戲、飲食、吸煙、倒臥座椅、就地而坐、脫鞋及拋棄紙屑、雜物」，第8條「請將背包、旅行袋、行李箱（超過A3大小隨身物件）等寄存寄物處」。瓶裝水、背包都不能帶入展場，「就地而坐」也在禁止之列，但並無「不能蹲下」的規定。

故宮 吳密察 范雲

延伸閱讀

故宮改隸文化部？吳密察：故宮啟動專案研究盼年底出爐

呼叫女權鬥士！民眾黨發言人要范雲對王定宇評評理

影／反擊馬英九 范雲：人類會犯錯

范雲：參加西藏抗暴紀念 遭到中國五毛群起騷擾

相關新聞

逛故宮不能「蹲下來」？吳密察：重新檢視展場參觀規定

參訪故宮時不能蹲下來、也不能坐在地上？立委范雲今天立院質詢故宮院長吳密察時表示，收到民眾投訴，故宮要求觀眾不能蹲下來，但...

新北校園8月啟用數位點名 成績秒查成績單藏起來沒用

新北市教育局今宣布，8月新學年度起，全市公立國中小啟用新北校園通APP「數位簽到」，學校老師可直接用平板點名、確認出缺席...

偏鄉小校學生數增 台南佳里子龍國小斥資3千萬蓋新校舍

台南市佳里區子龍國小教學大樓新建工程今天上午9時30分，在台南市長黃偉哲、前教育部長吳清基、教育局局長鄭新輝與蔡秋蘭、蔡...

台南連日紅害 教育局啟動緊急應變措施

台南市連續兩個多月來空氣品質普遍不好，家長及環保團體今天促請學校做好空品狀況掌握，不要已紅害了，小朋友還在戶外運動。教育...

弘光大三生研發保健茶飲 還沒畢業就創業當生技老闆

弘光科技大學食品科技系大三學生郭力瑋，在老師鼓勵下，參加學校衍生新創事業團隊，結合校內外資源，創立「力冠生物科技股份有限...

家長的怒吼：孩子的成長不能等待 不能成為空汙吸塵器

今天台南空氣品質仍不佳，上午處於紅害狀態。台南社大環境小組及空汙防護自救會等團體，今天指空汙品質長期未明顯改善，傷害到孩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。