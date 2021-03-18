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台南連日紅害 教育局啟動緊急應變措施

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家長及環保團體今天開記者會，促請學校落實紅害不戶外運動的規定。記者鄭惠仁／攝影
台南市家長及環保團體今天開記者會，促請學校落實紅害不戶外運動的規定。記者鄭惠仁／攝影

台南市連續兩個多月來空氣品質普遍不好，家長及環保團體今天促請學校做好空品狀況掌握，不要已紅害了，小朋友還在戶外運動。教育局表示，除了各校都有安裝微型PM2.5感測器，只要空品達到紅色警示，立即啟動緊急應變措施。

台南市教育局表示，因應近日台南地區空氣品質指數達紅色警示，都配合市府進行緊急應變措施，如今天早上8點前就先向各校發送訊息，完成空品旗懸掛，落實敏感族群戴口罩、避免戶外激烈活動、校園裸露地灑水作業等，並由駐區督學督導學校落實情形。

教育局說，南市定有「台南市高級中等以下學校因應空氣品質惡化處理措施」供各校遵循，校園空氣品質措施已落實多年，各校皆有標準作業流程，並熟悉操作步驟。各校辦理校慶或運動會，應於學期初即備妥應變方案，知悉活動當日空氣品質惡化，應至遲於活動前1日中午前決定，採取室內備案、停辦或縮小為部分學生參與等，並以公告或其它方式通知參加人員及家長。若為全市大型體育競賽，會先暫停活動賽事，並請選手暫回室內休息。

目前全市公立國中小都有安裝微型PM2.5感測器，協助學校即時掌握空品狀況。通常秋冬時節空氣品質狀況較為不佳，此次狀況較為少見，教育局也將持續向各校宣導於教室內打開未迎風面的門窗，同時開啟風扇，以強化空氣循環，保持較好的室內空品狀況。

空氣品質 教育局 PM2.5

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