台觀學院董事會發600字聲明 將改組處理後續停辦事宜

位於花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院，近年因少子會招生不佳，董事會上月初決議朝停辦方向辦理，學生組成自救會，籲請教育部駁回台觀的停辦申請，但董事會昨天發出600字聲明，強調受疫情、少子化等因素影響，校務經費拮据，恐影響學生受教權益，決定朝停辦方向進行，並將改組董事會，由改組後的臨時董事會依私校法規定完成清算、解散程序，剩餘校產完全歸於地方政府。

聲明稿全文如下：

台灣觀光學院董事會基於教育公益，協助東部發展，致力於偏鄉辦學，在教育部督導協助下，校務運作未曾懈怠。學校資產更早已悉數信託台灣銀行多年，非經教育部同意，不得設質、處分、出售。

惟本會就任以來，因新冠疫情影響，重擊觀光產業與校務；復因少子化與經營人才短缺，無法於短期內獲得有效解決方案，致校務經費拮据，恐影響學生受教權益。因此本屆董事會已於第6次會議決議，學校朝停辦方向進行。

現階段本會為維持校務正常運作，保障學生受教權、確保原校系畢業選擇權及教職員合法權益，學校停辦後，本會並無任何改辦規劃，並已正式行文教育部協助推薦社會公正人士13人。近期將依私立學校法及本會捐助章程規定，逐步依推薦名單改選臨時董事，原任董事將配合時程全部退場，期於學校正式停辦前，完成董事會改組。改組後之臨時董事會須依私立學校法規定完成清算、解散程序，賸餘校產完全歸於地方政府。

本會將依據規定，盡速於110年4月7日召開臨時董事會議，討論停辦計畫、依教育部推薦逐步改選董事，並將決議所有校務行政人員必須確實配合教育部，推動校務運作及後續善後事宜；未來董事會議也將請教育部派員列席指導，以昭公信。

台灣觀光學院辦校32年來服務花蓮地區，佳惠無數學子，歷屆所有董監事與教職員工，皆秉持公益，無私奉獻。雖因財務困難無以為繼，但熱心教育，愛護鄉土的熱情，永不改變。雖然外部人士或有誤解、媒體報導尚有誤差，造成社會不安，本會亦在此表達遺憾。