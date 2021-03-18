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故宮改隸文化部？吳密察：故宮啟動專案研究盼年底出爐

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮傳出可能改隸文化部。記者陳宛茜／攝影
故宮傳出可能改隸文化部。記者陳宛茜／攝影

故宮傳出將改隸文化部，故宮院長吳密察今天到立法院教委會報告業務，立委質詢時聚焦故宮改隸是否會縮編、影響研究與展覽能量。吳密察透露，故宮已委託專家學者，針對故宮的組織型態啟動專案研究，參考國外的範例與參酌國家法令，尋找故宮編制最好的樣態。他表示，此一專案評估希望年底前出來。

吳密察表示，希望故宮的改制遵循四大原則：一是尊重專業、二是讓量能發揮、三是臂距原則、四是機關經費不能減損。

故宮前副院長李靜慧轉任文化部次長，立委萬美玲、林奕華質疑是為故宮改隸文化部「超前部署」。吳密察表示，「我事先不知道，是不是跟故宮的改隸有關，也不見得」。

多名立委擔心，故宮改隸文化部後會緊縮編制和預算。吳密察表示，行政院蘇貞昌明確表明，即使改隸文化部，人和錢、業務不會改變。

萬美玲希望吳密察保證，故宮改隸後權利不會受損。「我不能用保證這個字眼」，吳密察表示，蘇貞昌在總質詢已明確說明人、錢和業務不會改變，比他在委員會的保證有力。

立委萬美玲、李德維建議，故宮可以針對同仁做不具名民調，調查員工是否樂意配合行政院作組改。

立委黃國書問，故宮是否可能轉型為行政法人？吳密察表示，「不排除任何可能」，制度的設計是讓專業充分發揮，並建立課責的制度。

立委鄭正鈐表示，陳水扁時代曾考慮要讓故宮和中研院一樣，直接隸屬總統府？吳密察表示，總統府是憲政機關，專業的文化機關不宜放入。

故宮 吳密察 文化部

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