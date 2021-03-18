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代理教師接行政職 校長沒報備犧牲代理教師權益福利

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府教育處外觀。記者劉星君／攝影
屏東縣府教育處外觀。記者劉星君／攝影

屏東縣教師職業工會近期接獲國中小代理老師反映，代理教師接任學校行政組長，卻沒有比照一般正式老師兼職行政職給予慰勞假（休假）與休假補助費（國民旅遊卡）福利，工會批，又要馬兒好又要馬兒不吃草。教育處指出，維護代理教師權益，縣府核准代理教師兼任行政職務者，得核予慰勞假，會請沒有報備學校儘速辦理，維護代理教師權益。

屏東縣教師職業工會理事長林蕙蓉說，近期接獲老師反映，屏東縣屏北區的某國小校長，不願意呈報代理教師兼任行政職，犧牲代理教師權益，要代理老師接行政，又要接導師，代理老師身兼數職卻又不給足應有的福利，批校長漠視代理教師權益。

屏東縣府教育處指出，109學年度行政職務由代理教師兼任情形，國中有35名，國小有97名。針對代理教師慰勞假（休假），縣府已經函示各國中小，「代理教師兼任行政職務者，經報本府核准，得核予慰勞假（休假）」，已通函各校依上開規定辦理核假事宜。

教育處指出，對於有學校未將兼任行政職務名冊報縣府備查，已請沒有報備學校儘速辦理，以維護代理教師的權益。

林蕙蓉也說，現行相關規定代理教師滿一年以上的年資才開始算休假和休假補助費，但有些學校在面試代理老師，會問老師是否可以幫忙做行政當導師，代理老師年資未滿一年，仍要兼任行政職，卻沒有相關福利。教育處指出，對此教育處將研擬放寬相關條件，考量依比例原則給予休假與休假補助費。

代理教師 屏東縣 國民旅遊卡

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