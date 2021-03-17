教科書將「早期」原住民族二分 教長：課本內容不適切

網傳國小四年級社會科教科書將「早期」原住民分為平埔族跟高山族，僅在旁邊小百科補充台灣有16族，教師解說時還說「原住民的祖先是比漢人更早來自中國大陸的民族」，引起外界議論，也有立委認為教科書不合格，國家教育研究院要負起責任，建議書末要放上審查委員名單。對此，教育部長潘文忠指出，課本內容陳述確實不是很適切，會再參考立委意見辦理。

原住民電視台主持人璽固馬耀（Siko Mayaw）日前在臉書指出，自家小學4年級學童回家作業問「台灣原住民是來自？」，孩子回答「就是在台灣」，卻遭老師駁斥為「原住民的祖先是比漢人更早來自中國大陸的民族」，課本更將「早期」原住民分為平埔族跟高山族。

璽固馬耀質疑，平埔族、高山族是來自日本人的分類與命名，國民黨殖民政權繼承之，這種二分法是外來政權依歸化程度對台灣原住民執行管理所使用的政治性劃分，並無任何人類學等分類根據，因此「高山-平埔」的二分法在台灣是嚴重有種族主義與殖民主義的色彩。

立法院教育委員會今天安排潘文忠進行業務報告及詢答。立委伍麗華指出，課本文本介紹待在台灣的原住民分為平埔族跟高山族，僅在小百科載明原住民有16族，老師授課時的意識形態也偏離孩子價值。

伍麗華說，新課綱設有課審機制，她建議國教院審查民間書商課本內容時，應在最後定稿出版時，將審查委員名單比照一般出版圖書列在文末，以示負責，國教院也應該設計民眾意見平台，讓民眾可以反映意見，而非只能向教科書廠商陳情。

潘文忠表示，據了解，該課本是舊課綱教材，但「內容陳述不是很適切」，會再參酌辦理相關意見。