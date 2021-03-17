家中經濟拮据她苦讀繁星上嘉大生農系 盼專研疫苗學

大學繁星今天上午公布，台中市豐原高中共有75人上榜，成績亮眼。其中家中經濟拮据的許文宣，經過3年努力錄取嘉義大學生物農業科技系。

許文宣考進豐原高中就讀後，一心一意想藉由考上好大學，改善家中經濟拮据經濟狀況，因為家中無法負擔補習費用，因此她更加善用自己的時間，也總是爭取在課堂上坐在第一排中間的座位，讓自己聽講更清楚，也更投入每一個課堂。

許文宣3年來努力不懈，以12%的優異成績繁星錄取嘉義大學生物農業科技系，成功翻轉自己的人生。他說，期許自己未來在疫苗學上有一番成就。

豐原高中數理實驗班的張劭翌，3年前會考成績可上台中一中，但他就近選擇豐中就讀，並從高一下開始就沒有補習，利用省下來的交通往返時間，靠自己持續不斷努力，終於如願錄取高雄師範大學電機工程系，期勉自己未來能將所學傳授給下一代。