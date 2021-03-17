國際學伴新選擇！北市酷課雲開放千間海外僑校

台北市教育局與僑委會僑教處於今日「酷僑專案」，共同向海外僑校推廣台北酷課雲，台北市長柯文哲、僑務委員會委員長童振源皆出席，初步預計提供海外1054間僑校使用，讓台北市的學生與海外僑校學生線上共學，開啟國際視界。

教育局表示，透過「進行僑校數位教學師培」、「規劃僑生專屬網路課程」、「設置酷課雲僑教專區」及「辦理國際學伴活動」等四個執行方案推廣。台北酷課雲開設網路課程的依據，僑委會特別邀請印尼籍及越南籍的僑校教師開設線上華語文教學課程，讓已返台參加「海外青年技術訓練班」及「高職建教僑生專班」的僑生可以透過酷課雲學習華語。

教育局表示，將媒合所屬學校與僑委會海外僑校進行國際學伴交流活動，學生們透過線上交流共學，讓台北的學生接觸異國文化，更讓在海外的僑校學生及僑民們了解台灣的地理環境及文化巡禮，使學習成效躍升。

柯文哲致詞時表示，去年因為疫情關係加上延後兩周開學，增加40萬會員，1900萬點閱數，超過過去四年的總和，酷課雲的資源是長期以來許多老師犧牲奉獻的成果，不應該北市獨享，推廣海外僑校使用，我們也得到很多幫忙，僑校可以用越南文、印尼文學習中文，倒過來台灣學生也能學習其他語言，互相支援。

童振源指出，海外有1054間僑校，這些僑校都有持續教導華文，總共有2.5萬個華語教師在教38萬名學生中文，推廣酷課雲讓僑校有數位學習資源，還能與台灣同學成為國際學伴。