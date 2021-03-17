免試入學採計表藝團賽證明？ 還有8就學區待討論

教育部連續兩年停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，事涉學生升學超額比序，頒發參賽資格證明書，根據教育部資料，目前僅嘉義區確定採計，還有8個就學區待討論，多位立委要求教育部盡快彙整，若學區不採計，參賽資格證明就沒有意義。且參賽證明上沒有學生姓名，缺乏識別度。教育部長潘文忠承諾將和各區說明，參賽證明部分昨會在一個月內改善重新發放。

疫情影響，教育部於1月25日召集各競賽主辦單位和縣市政府代表開會後，決定109學年度的個人競賽如期舉辦，團體賽則停辦，但高中籃球聯賽照打、文藝表演照常進行，引發各界批評是「雙重標準」。立法院教育及文化委員會邀請教育部長潘文忠業務報告，並針對「停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽及配套措施不足檢討」進行專案報告。

立委萬美玲質詢時，二度要求教育部對表演藝術競賽停辦的決策向學生、家長道歉，但潘文忠未直接道歉，僅不斷強調自己也是家長，也能理解孩子努力練習那麼久，「從讓每個孩子有一片天空的角度，我自己非常難過。」

立委范雲也批評，教育部的檢討報告中僅陳述事實，並未提出任何檢討作為，他批評，2月9日由教育部機要專門委員陳添丁與家長召開協調會，當時不少家長遠從嘉義北上提出解套方案，難道當天都沒聽到嗎？

對此，陳添丁表示，整個案件他參與其中，但因為部桃事件有決策防疫考量。此時潘文忠突然伸手搶走麥克風，並將陳添丁一手推開，潘文忠接著表示，自己是教育部的代表，也清楚難為處，他了解家長心情，也能了解孩子經過多時間的練習希望有機會，教育部應給各領域孩子展現機會，應該要做得更好。

停辦團賽也事涉學生升學權益，教育部已於2月8日頒發「109學年度全國學生表演藝術類競賽決賽參賽資格證明」給團體賽學生，視同競賽成績優等，但根據教育部資料，全國15個就學區中，有11區在免試入學超額比序有採計競賽成績，目前只有嘉義區同意將上述證明會列入計算，雲林區、台南區規範只採計到9年級上學期成績，其餘8區都還「待討論」。

萬美玲指出，若就學區不採計，教育部發下的參賽資格證明就沒意義，希望全國要有一致性。潘文忠現場也承諾會請國教署跟相關就學區充分說明。