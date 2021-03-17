賞讀世說新語思想與價值 亂世中找到生存之道

圖／臺大進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院特邀臺大中文系趙飛鵬教授開辦「《世說新語》的人物與哲思」課程，自110年4月14日起開始授課，每週三晚間上課，歡迎對中國文學或儒釋道思想融合有興趣者，把握在3月25日前完成繳費，享有最佳學費優惠。

魏晉時代，自東漢末年開始，長達四百多年的分裂與混戰，人民生活朝不保夕，知識份子掙扎求生；然而在學術文化方面，卻呈現出千巖競秀、萬壑奔流的局面，例如「魏晉玄學」，是中國哲學融合佛、道的高峰；幾部重要的文學巨著，都出現在這個時期，《世說新語》無疑是這時期最重要的、關於思想與文學的歷史紀錄。

人物傳記《世說新語》是由南朝劉宋宗室出生的劉義慶所編著，書中記載一千多位社會各階層人物的言行與風貌。其文辭清新雋永，許多故事也是家喻戶曉的成語典故，諸如「倒吃甘蔗、鶴立雞群、登峰造極」等等。該著作透過不凡的修辭技巧，將人物的言語與情態結合，傳神再現，對照現今社會，或許能讓我們從書中人物更透析世間人情百態。

藉由《世說新語》，我們得以窺見魏晉時代人物的精神風貌、社會風俗與價值觀，魏晉特殊的歷史與政治背景，門閥制度造就既得利益者主導的社會，導致有志之士有志難伸，思考與行動越發無力空虛，究其該時期係亂世或盛世，概後人主觀評價，從《世說新語》以古鑑今，反思我們現今所處，或許能作為我們思考未來之參考，或能從中領略另闢蹊徑，找到屬於自己的生存與發展之道。

臺大進修推廣學院邀請趙飛鵬教授開設國學經典導讀系列課程，廣受學員好評。趙教授擅長利用文學經典著作，以哲學思想開拓管理的視野。透過深入淺出的教學與導讀，不論任何性別、年齡與宗教信仰的聽者，皆能有所收穫，以智慧化解人生煩惱。

臺大進修推廣學院開辦的「《世說新語》的人物與哲思」課程共計8堂課，主講的趙飛鵬教授將帶領修課學員一起賞讀經典，並將其中的人文智慧帶入的您的日常生活。想進一步瞭解課程，請上【臺大推廣教育網】研習課程(藝文哲學)查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「《世說新語》的人物與哲思」